Venera prelazi u Vagu: Donosimo detaljnu ljubavnu prognozu za svaki znak Zodijaka do 9. septembra

Astrologija otkriva kakve promjene na ljubavnom polju donosi prelazak Venere u Vagu 7. avgusta 2026. godine!

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Od 7. avgusta Venera, planeta "male sreće", vraća se u svoj znak Vage i u njemu će boraviti do 9. septembra. Ovaj tranzit mogao bi da promijeni ljubavne priče svih znakova Zodijaka. Nekima donosi lijepa udvaranja i sudbinske susrete, dok druge očekuju ozbiljni razgovori o pravim osjećanjima.

Planeta, koja se u astrologiji povezuje sa ljubavlju, osjećanjima, ljepotom i harmonijom naziva se planetom "male sreće" - Venera. Poznata ruska astrološkinja Julija Gikis objašnjava kako će njen prelazak u znak Vage uticati na ljubavnu sferu svih znakova horoskopa.

Moto Venere mogao bi da glasi: "Ljubav će spasiti svijet". Svaka osoba rađa se sa Venerom na određenom mjestu u natalnoj karti, a njen položaj u znaku i kući, prema astrologiji, govori o ukusu, šarmu, načinu na koji volimo i onome što nam pruža lični osjećaj udobnosti.

Venera se povezuje i sa materijalnim blagostanjem. Posmatranjem njenog položaja u horoskopu astrolozi tumače odnos prema novcu, štednji, poslu i karijeri.

U muškom horoskopu, Venera se tradicionalno povezuje sa tipom žene koji muškarca privlači, dok se u ženskom horoskopu tumači kao pokazatelj načina na koji osoba izražava svoju ženstvenost. Poznavanje položaja Venere, prema astrološkim tumačenjima, može da pomogne u razumijevanju ljubavnih odnosa, ali i odnosa prema novcu.

Šta donosi Venera u Vagi?

Venera 7. avgusta prelazi u znak Vage, gdje se, prema astrologiji, nalazi u svom sedištu. To znači da bi njene osobine u ovom periodu trebalo da dođu do punog izražaja. Zbog toga će ljubav, partnerski odnosi, brak i nova poznanstva biti posebno naglašeni tokom avgusta i sve do 9. septembra.

Venera u Vagi ne vidi mnogo smisla u odnosima u kojima nema ljubavi. Ona traži ravnotežu, razumijevanje, poštovanje i mogućnost kompromisa. U ovom periodu mnogi će poželjeti ljepše i skladnije odnose.

Slobodni mogu da očekuju veću potrebu za romantikom, pažnjom, iznenađenjima i jasnim pokazivanjem interesovanja. Biće važno da druga strana ume da prepozna osjećanja i bez mnogo objašnjavanja. Muškarcima će, prema ovom astrološkom tumačenju, posebno značiti osjećaj da ih partnerka razumije i da je spremna na dogovor i mirno rješavanje problema.

Slobodni će više pažnje obraćati i na izgled, pa će mnogi željeti da se doteruju, menjaju stil i istaknu svoje najbolje osobine. Upravo zbog toga, ovaj period može da donese brojna nova poznanstva.

Kako će prelazak Venere u Vagu uticati na svaki znak Zodijaka?

OVAN

Venera će snažno pokrenuti temu odnosa, dogovora i međusobnog razumijevanja, pa više neće biti lako da prećutkujete ono što vam smeta. Pred vama su važni razgovori o pravilima veze, očekivanjima i budućnosti odnosa. Ovnovima će posebno biti potrebni iskrenost i osjećaj pravednosti. Oni koji to ne pronađu u postojećoj vezi mogli bi da počnu da razmišljaju o novoj ljubavi.

BIK

Na poslu može da se pojavi flert ili interesovanje za nekoga iz radnog okruženja. Ako ste slobodni, ovo je dobar period da nekome date priliku i upoznate ga bez predrasuda. Bikovi koji vole tajni flert iza leđa partnera, trebalo bi da budu oprezni. Venera u Vagi, prema astrološkom tumačenju, ne podržava skrivene odnose i tajne avanture, pa bi ono što pokušavate da sakrijete moglo lako da izađe na vidjelo.

BLIZANCI

Pred vama je period pun emocija, flerta, dobrog raspoloženja i novih kontakata. Blizancima je razgovor jedan od najvažnijih dijelova veze, pa vas lako može privući osoba koja umije da vas sasluša, prati vaš način razmišljanja i pruži vam podršku. U ovom periodu možete da očekujete mnogo više pažnje i interesovanja drugih ljudi nego inače.

RAK

Rakovi će poželjeti da unesu mir i harmoniju u porodicu i partnerske odnose. Biće vam posebno važno da se vraćate kući u atmosferu razumijevanja, sigurnosti i emotivne stabilnosti. To će biti moguće ako budete slušali partnera i ne budete izbjegavali probleme koji zahtijevaju razgovor.

LAV

Venera vam donosi mnogo komunikacije, druženja i prilika za nova poznanstva. Neko može da vam priđe tokom putovanja, šetnje ili sasvim običnog izlaska iz kuće. Slobodni Lavovi mogli bi posebno lako da sklapaju poznanstva na mestima koja inače ne posjećuju. Moguće je i da će rođaci, prijatelji ili komšije pokušavati da vas spoje sa nekim.

DJEVICA

Ljubav u ovom periodu mora da vam bude jasna, sigurna i prijatna. Nećete razmišljati samo o osjećanjima, već i o tome koliko vam odnos pruža stabilnost i koliko se dobro osjećate pored druge osobe. Partner će morati da pokaže da je spreman na ozbiljan odnos, brigu i odgovornost. Nećete imati mnogo strpljenja za neodlučne osobe koje ne znaju šta žele.

VAGA

Venera vam je posebno naklonjena jer dolazi upravo u vaš znak. U stabilnim vezama može da stvori prijatniju atmosferu, više bliskosti i osjećaj sigurnosti. Ipak, mnogo će zavisiti od temelja na kojima je odnos izgrađen. Ako je veza već dugo nestabilna, ovaj period može da vam pokaže da postoji i drugačija ljubavna priča. Ako je odnos čvrst, Venera može dodatno da ga ojača.

ŠKORPIJA

Poželjećete više strasti, uzbuđenja i intenzivnih emocija. Ako je u vezi dugo bilo sve mirno i predvidljivo, možda ćete pokušati da unesete malo više uzbuđenja. Ipak, budite oprezni sa flertom sa osobama koje su već zauzete. Tajne bi tokom ovog perioda mogle lako da budu otkrivene, pa je bolje da ne ulazite u komplikovane odnose.

STRIJELAC

Slobodni Strijelčevi mogli bi sasvim neočekivano da upoznaju osobu koja je nezavisna i veoma slobodnog duha. Neki Strijelčevi će pomisliti da im je sloboda važnija od veze, ali ovaj period može da vam pokaže da ljubav ne mora nužno da znači gubitak nezavisnosti. Moguće je pronaći odnos koji će biti usklađen sa vašim potrebama i pravilima.

JARAC

Ljubav ćete posmatrati racionalnije nego inače. Što vam je odnos jasniji i stabilniji, to ćete se sigurnije osjećati. Neki Jarčevi mogli bi da zaziru od novih veza jer im se čini da zahtijevaju previše vremena i energije. Trenutno ćete posebno cijeniti svoje vrijeme i nećete željeti da ga trošite na prazne razgovore ili odnose bez jasnog pravca.

VODOLIJA

U ljubavi za vas gotovo da neće postojati prepreke. Razlika u godinama, udaljenost, zanimanje ili druge okolnosti neće biti presudne ako postoji prava povezanost. Nova poznanstva moguća su tokom putovanja, školovanja, poslovnog puta, seminara ili konferencije. Najvažnije će vam biti da vas druga osoba intelektualno privuče i da imate o čemu da razgovarate.

RIBE

Mnoge Ribe mogle bi konačno da se oslobode teških osjećanja koja su dugo nosile. Osobe na koje ste bili ljuti ili sa kojima ste bili u sukobu, možda ćete odlučiti da oprostite i pustite ih da odu iz vašeg života. Partner može da vas obraduje vrednim poklonom ili novcem koji ćete moći da potrošite kako želite. Zrele i stabilne veze mogu da prođu kroz manju krizu, ali ključ će biti u razumijevanju, razgovoru i očuvanju bliskosti.

(MONDO)