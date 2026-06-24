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Španski klub zove Veljka Paunovića: Veza su Žorž Mendeš i Kristijano Ronaldo

Španski klub zove Veljka Paunovića: Veza su Žorž Mendeš i Kristijano Ronaldo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Almerija je još jedan klub zainteresovan za usluge Veljka Paunovića.

Almerija želi Veljka Paunovića Izvor: MN PRESS

Veliko interesovanje vlada za selektora Srbije Veljka Paunovića. Stručnjak koji je prije više od decenije vodio "zlatne orliće" do titule šampiona svijeta sada je na meti nekoliko klubova. Konačno je sjeo na klupu seniorske selekcije Srbije, ali vidjećemo koliko će se tu zadržati.

Nakon informacija da ga Al Itihad zove u Saudijsku Arabiju, sada se pojavila informacija da Almerija želi da ga vidi na klupi. Španski drugoligaš želi povratak u elitu i nakon što je Paunović sa Ovijedom uspio da se vrati u Primeru sada u Almeriji žele da to uradi i sa njim.  

Nakon poraza od Malage u finalu plej-ofa u Segundi, otpušten je trener, a nakon što su se kao zamjene pominjali Karlos Karvaljal I Garsija Pimijento, sada je prema navodima Španaca Almerija kontaktirala sa Veljkom Paunovićem.

Gdje bi otišao Paunović?

Almerija je projekat u kome 25 odsto vlasničkog udjela ima Kristijano Ronaldo, a zapravo je za transfere glavna agencija najmoćnijeg svjetskog fudbalskog menadžera Žorža Mendeša. Upravo je Mendeš i Paunovićev agent. Što se tiče Paunovića, on je trenutno na Svjetskom prvenstvu u Americi i nije se oglašavao o svojoj budućnosti. 

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Tagovi

Veljko Paunović Almerija

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