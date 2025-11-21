"Želim da se izvinim Kokoškovu i Efesu": Novinar se hitno oglasio, napravio haos zbog dvije riječi u prenosu

Novinar koji je pogrešno preveo riječi Igora Kokoškova javno se izvinio srpskom treneru i Efesu zbog toga.

Izvor: MN Press/Printscreen/Socrates club

Igor Kokoškov je bez pola tima upisao pobjedu u Evroligi sa Efesom. Srušili su Barselonu u dramatičnoj završnici (74:73), a poslije toga nastao je veliki problem. Turski klub je hitno reagovao saopštenjem zbog pogrešno prevedenih riječi srpskog stručnjaka. Sada se oglasio i novinar koji je to učinio i izvinio se svima zbog nenamjerne greške.

Naime, prilikom davanja izjave Kokoškov je upotrebio frazu na engleskom "run suicides whole day" što je termin za vježbu na treningu odnosno trčanje "kamikaza", a novinar je to preveo bukvalno i napisao da je Kokoškov rekao "da bi izvršio samoubistvo da su promašili jedno od dva slobodna bacanja za pobjedu". Uslijedila je reakcija na društvenim mrežama.

"Greška u ovom slučaju je 100 odsto moja. Prvo zbog toga što nisam bio upoznat sa ovim izrazom, drugo zbog simultanog prevoda, pošto sam prevodio istovremeno iako nisam bio siguran u značenje. Želim da se izvinim svima u Efesu zbog toga što su morali da objašnjavaju stvari poslije važne pobjede. Takođe, izvinjavam se svima koje sam doveo u zabludu dok su gledali", napisao je Emre Gurkajnak koji radi za tursku televiziju "Sport".

Odgovorio mu sportski direktor Efesa

Bu konuda hata yüzde 100 bana ait. Hem referansa hakim olmadığım hem de simültane esnasında açıklamadan tamamen emin olmadan, bir kelimeyi seçerek çeviri yaptığım için. Böylesi önemli bir galibiyet sonrası bu açıklamayla uğraşmak zorunda kalan Anadolu Efes'ten ve izlerken…https://t.co/VkJU8gAydn — Emre Gürkaynak (@emregurkaynak)November 21, 2025

Na oglašavanje Emrea reagovao je i Ismail Šenol. Čovek koji je nekada radio kao novinar, a sada je ni manje ni više nego sportski direktor Efesa.

"Emre, rad simultanog prenosa sa slušalicama usred buke koju stvara preko 10.000 ljudi, uz adrenalin na tako važnom meču... Sve to je izazov za svakoga, čak i profesionalnog prevodioca. Znam kako je to. Kvalitetan si novinar i čovjek. Nastavićemo da te gledamo sa zadovoljstvom", odgovorio mu je Šenol, a na to mu se Gurkajnak zahvalio na razumijevanju.