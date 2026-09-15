Igor Kokoškov: "On je najgori čovjek u NBA ligi, neka se zna"

Nekadašnji selektor Srbije Igor Kokoškov žestoko je opleo po Džejsonu Kidu sa kojim je radio u Dalasu.

Izvor: Sam Hodde / Getty images / Profimedia

Džejson Kid kao igrač i Džejson Kid kao trener su dvije potpuno različite osobe. To je pokušao da objasni srpski stručnjak Igor Kokoškov. Nekadašnji selektor Srbije imao je priliku da radi sa nekadašnjim plejmejkerom u Dalasu, dok je tamo bio i Luka Dončić. I taj period ne pamti po dobrom. Ni malo...

"Ja Džejsona Kida nisam znao uopšte, bio je jedan od mojih omiljenih igrača i jedan od najboljih plejeva koji je ikad igrao. Borili smo se tih pet godina dok je bio u Nju Džersiju, zavolio sam taj 'Prinston' napad koji se igrao za njega, kao da je napravljen za njega. I promjena ritma, kretanje, to je jedna priča. A, Džejson Kid kao trener, to je potpuno različita priča. Nemam preveliko dobro iskustvo ni veliko mišljenje o njemu kao čovjeku i treneru", rekao je Kokoškov u podkastu "X&O's chat" kod voditelja Miloša Jovanovića.

Nastavio je da obrazlaže zbog čega nema tako lijepo mišljenje o šefu struke Maveriksa.

"I to nije loše da se zna, ne zbog mog mišljenja, nego generalno. Vodio je dobre timove na svoje ime. I reputacije i igračke karijere, prvi posao koji je dobio bio je Bruklin, Milvoki sa Janisom. Projektovani timovi za titulu, Dalas sa Lukom. Nemam veliko mišljenje. Možda bi najbolji odgovor bio da poslije tog rada jedne godine sa Kidom. Pričamo, ja mu kažem da imam odnos sa Dončićem, radili smo zajedno, mogu da pomognem, a ja ovdje ne radim za Luku nego za tebe, to je tvoj tim. Međutim, njemu to niko nije mogao da objasni, taj dio, nešto u njegovoj glavi i privatnom životu".

"To je najgori čovjek u NBA ligi"

Izvor: MN PRESS

Nije Igor jedini koji ima takvo mišljenje o Kidu. Ne vole ga ni navijači Mavsa jer znaju da je učestvovao u trejdu Luke Dončića u Lejkerse i da je tako otjerao najboljeg igrača i prvu zvijezdu tima.

"Poslije prve godine u Dalasu i po završetku te sezone dobijam poziv od Stiva Neša da dođem u Bruklin. Radio sam za najgoreg čovjeka u NBA i imam poziv od najboljeg čovjeka u NBA, koliko je odluka jednostavna", nasmijao se Kokoškov.

Igor Kokoškov, who coached Luka during the EuroBasket 2017 gold medal run, and was later an assistant coach in Dallas, about JKidd:



"I don't have a good experience with him, nor do I have a high opinion of him."



from@XOsChat:https://t.co/nDzWrkcSA8pic.twitter.com/3ShYSi2k9h — Anja | #verybigmusiccritic (@kurooscoffee)September 14, 2026

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