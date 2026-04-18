Iznenađujući potez Pokuševskog: Podnio zahtjev za pasoš Grčke, poziv Alimpijevića u februaru odbio

Grčki mediji prenose da Aleksej Pokuševski želi pasoš te zemlje.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski podnio je zahtjev za dobijanje pasoša Grčke, prenio je novinar pouzdanog SDNA Sotiris Vetakis. Nije poznato koji su razlozi za ovaj potez krilnog centra, koji je nekoliko puta bio na okupljanjima reprezentacije Srbije, ali nikada nije odigrao zvaničan meč sa "orlove".

Pokuševski je prošao mlađe selekcije reprezentacije Srbije, a prvi put je dobio poziv za seniorski tim 2022. godine. Povrede su ga spriječile da debituje, a nekoliko puta je otpao sa spiska za velika takmičenja u posljednjem momentu.

Aleksej je u februaru odbio poziv selektora Alimpijevića za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo i nije se pojavio na okupljanju, iako je bio na probitnom spisku.

"Nisam ga spomenuo. Ne dolazi. On je bio na spisku, ali ne dolazi", rekao je Alimpijević tada bez daljeg objašnjenja.

Košarkaš Partizana je igrao za Olimpijakos od 2019. do 2020. godine, pa je stoga njegova povezanost za Grčkom. Ipak, već je u prošlosti imao ponudu da igra za "helene", ali je to odbio.

"Nudili su mi u Grčkoj, odbio sam to odmah, nije to bilo ni pitanje za mene. Ja sam iz Srbije, ponosan sam jako na to. Želim da igram za Srbiju. Imam dosta godina pred sobom u kojima ću biti u reprezentaciji, nadam se. Da igram za srpsku reprezentaciju sa istorijom kakvu ima je za mene veliko zadovoljstvo i odgovornost", rekao je Pokuševski u podkastu 2022. godine.