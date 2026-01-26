logo
Danijel Maldini stigao u Rim: Sin legende Milana potpisuje za Lacio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Dosadašnji fudbaler Atalante stigao na ljekarske preglede u prestonicu Italije.

Danijel Maldini Izvor: Copyright (c) 2023 Ettore Griffoni/Shutterstock. No use without permission.

Danijel Maldini, sin legendarnog italijanskog fudbalera Paola, stigao je u Rim, gdje će u utorak obaviti ljekarske preglede, a ukoliko sve prođe kako je planirano, potpisaće ugovor s Laciom.

Maldini je trenutno član Atalante, a dogovor između dva kluba je pred zaključenjem i zasniva se na pozajmici uz naknadu od milion evra, uz pravo otkupa na kraju sezone. Prema informacijama iz Italije, riječ je o 13 do 14 miliona evra. To pravo može da postane obaveza ukoliko se ispune određeni uslovi.

Fudbaler je večeras stigao u Rim, nakon što ga je danas po podne na aerodrom Milano Linate ispratio i otac Paolo. Ljekarski pregledi zakazani su za sutra.

Maldini (24) tako ponovo mijenja klub tokom zimskog prelaznog roka. Prije godinu dana prešao je iz Monce u Atalantu, nakon što je već u januaru 2024. iz Empolija stigao u Moncu.

Danijel Maldini Atalanta Lacio Serija A

