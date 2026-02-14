Fiorentina se budi: "Viola" nadomak mjesta koje garantuje opstanak, slavili na jednom od najtežih gostovanja

U dosadašnjem dijelu sezone Komo je imao samo jedan domaći poraz, Fiorentina samo jedan trijumf van svog stadiona, pa se današnji rezultat može smatrati ogromnim iznenađenjem.

Izvor: Roberto Bregani / Zuma Press / Profimedia

Poprilično iznenađujuće Fiorentina je slavila u gostima protiv Koma, najprijatnijeg iznenađenja sezone.

Malo ko je mogao očekivati da će gosti iz Firence odnijeti bodove sa stadiona "Đuzepe Sinigalja", s obzirom na to da je Komo do danas imao samo jedan domaći prvenstveni poraz na 12 utakmica, a istovremeno "viola" samo jedan trijumf u gostima.

Ipak, tim Paola Vanolija odigrao je fenomenalno, prije svega prvo poluvrijeme, kada je stekao dva gola prednosti. Precizni su bili Nikolo Fađoli u 26. i Mojze Kin u 54. minutu (iz penala), a zbog žestokih prigovora trener gostiju isključen je u 70. minutu. Sedam minuta kasnije Fabijano Parizi nespretno je reagovao i zatresao sopstvenu mrežu za 1:2.

Ekipa Seska Fabregasa nije danas imala svoj dan. Nije Komo ličio na tim koji je stvarao probleme većini čak i najjačih u Seriji A, pa se uvukla i nervoza među igrače. Alvaro Morata u šezdesetak sekundi zaradio je dva žuta kartona i isključenje, a sa igračem manje domaćin nije mogao bar do boda.

Nakon tri uzastopne pobjede protiv Fiorentine u posljednjih godinu dana, Komo je doživio poraz, koji ga ostavlja na šestoj poziciji, sa pet bodova zaostatka za Juventusom i Romom, timovima koji dijele četvrtu poziciju, posljednju koja vodi u Ligu šampiona.

S druge strane, Fiorentina konačno hvata priključak sa timovima koji su van zone ispadanja. Trenutno su sa 21 bodom poravnati sa Lećeom, koji je prvi klub u sigurnoj zoni.



