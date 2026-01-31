logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na "Maradoni" strijelci bilježili prvence u duelu Napolija i Fiorentine (VIDEO)

Na "Maradoni" strijelci bilježili prvence u duelu Napolija i Fiorentine (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Napoli je u subotu savladao Fiorentinu u 23. kolu Serije A, a strijelcima oba tima ovo su bili prvi postignuti golovi u Italiji.

Napoli, David Neres slavi gol Izvor: Insidefoto / ddp USA / Profimedia

Izabranici Antonija Kontea su poslije posta od tri meča u svim takmičenjima konačno zabilježili pobjedu i to na "Dijegu Maradoni".

NAPOLI - FIORENTINA 2:1 (1:0)

Aktuelni šampion Italije je do prednosti stigao u 10. minutu poslije fantastičnog prodora mladog Antonija Vergare, koji je bukvalno pretrčao četvoricu igrača Fiorentine i plasirao loptu iza leđa golmana Davida de Hee, za svoj prvi pogodak u Italiji - 1:0.

 Gosti iz Firence su u 25. minutu bili veoma blizu izjednačenja nakon što je Roberto Pikoli pogodio stativu, da bi u nastavku akcije Albert Gudmundson sa tri metra glavom šutirao direktno u golmana Aleksa Mereta.

Do odlaska na odmor u poluvremenu, bilo je još nekoliko solidnih prilika ali se rezultat nije promijenio do početka drugog dijela, kada je Napoli udvostručio prednost.

Španski defanzivac Migel Gutijerez je prošao po desnoj strani, prebacio loptu na lijevu nogu i odapeo projektil koji je pogodio suprotan ugao - 2:0.

Bio je to prvenac za Španca u Seriji A, baš kao što je to bio i pogodak Antonija Vergare u prvom dijelu.

 Međutim, Fiorentina se nije predala i u 57. minutu je smanjila zaostatak nakon što je odbijanac u mrežu ekipe iz Napulja pospremio Izraelac Manor Solomon, kojem je ovo takođe prvi pogodak u Italiji - 2:1.

Do kraja se rezultat nije promijenio, pa gosti iz Firence nisu uspjeli da izbjegnu 12. ovosezonski poraz, što ih je ostavilo u zoni ispadanja.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Fiorentina Napoli Serija A

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC