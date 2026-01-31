Na "Maradoni" strijelci bilježili prvence u duelu Napolija i Fiorentine (VIDEO)

Napoli je u subotu savladao Fiorentinu u 23. kolu Serije A, a strijelcima oba tima ovo su bili prvi postignuti golovi u Italiji.

Izabranici Antonija Kontea su poslije posta od tri meča u svim takmičenjima konačno zabilježili pobjedu i to na "Dijegu Maradoni".

NAPOLI - FIORENTINA 2:1 (1:0)

Aktuelni šampion Italije je do prednosti stigao u 10. minutu poslije fantastičnog prodora mladog Antonija Vergare, koji je bukvalno pretrčao četvoricu igrača Fiorentine i plasirao loptu iza leđa golmana Davida de Hee, za svoj prvi pogodak u Italiji - 1:0.

VERGARA OPENS THE SCORING FOR NAPOLI!!



Napoli 1-0 Fiorentina

Gosti iz Firence su u 25. minutu bili veoma blizu izjednačenja nakon što je Roberto Pikoli pogodio stativu, da bi u nastavku akcije Albert Gudmundson sa tri metra glavom šutirao direktno u golmana Aleksa Mereta.

Do odlaska na odmor u poluvremenu, bilo je još nekoliko solidnih prilika ali se rezultat nije promijenio do početka drugog dijela, kada je Napoli udvostručio prednost.

Španski defanzivac Migel Gutijerez je prošao po desnoj strani, prebacio loptu na lijevu nogu i odapeo projektil koji je pogodio suprotan ugao - 2:0.

Bio je to prvenac za Španca u Seriji A, baš kao što je to bio i pogodak Antonija Vergare u prvom dijelu.

Gutierrez's first ever goal for #Napoli makes it 2-0.

Međutim, Fiorentina se nije predala i u 57. minutu je smanjila zaostatak nakon što je odbijanac u mrežu ekipe iz Napulja pospremio Izraelac Manor Solomon, kojem je ovo takođe prvi pogodak u Italiji - 2:1.

⚽️ Napoli 2–1 Fiorentina

Serie A

✨ Napoli win!

Goals: Romelu Lukaku, Giacomo Raspadori, Albert Gudmundsson

Do kraja se rezultat nije promijenio, pa gosti iz Firence nisu uspjeli da izbjegnu 12. ovosezonski poraz, što ih je ostavilo u zoni ispadanja.







