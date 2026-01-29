Luka Kulenović na meti Lećea: Herakles traži milionsku odštetu

Italijanski Leće pokazao je interes za Luku Kulenovića.
Italijanski Leće uputio je zvaničnu ponudu za Luku Kulenovića, javljaju strani mediji.
Bh. napadač nastupa za Herakles Almelo, a u redove holandskog kluba stigao u ljeto 2024. godine za iznos manje od 900 hiljada evra. Čelnici Heraklesa sada njegovu cijenu procjenjuju između tri i pet miliona evra.
Lecce has made an offer for Heracles Almelo striker Luka Kulenovic.https://t.co/HbxM3BKhrX#USLecce#Eredivisie#SerieA— TransferFeed (@transferfeedcom)January 29, 2026
U tekućoj sezoni, Kulenović je postigao pet golova i upisao tri asistencije na 19 nastupa, čime je privukao pažnju nekoliko evropskih klubova. Njegov ugovor s Heraklesom važi do juna 2028. godine, dok mu prema podacima Transfermarkta tržišna vrijednost iznosi 850 hiljada eura.
Tokom omladinskog staža, napadač rođen 1999. godine nastupao je za Borac, Krupu i Trenčin, nakon čega je igrao za banjalučki Željezničar Sport tim, B tim Osijeka, Kustošiju i Rudar Prijedor, iz kojeg je prešao u Slogu. Iz Doboja je otišao u Slovan Liberec, koji ga je i prodao u Holandiju.
Kulenović je za reprezentaciju BiH nastupio tri puta.