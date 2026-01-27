logo
Luka Modrić u 41. godini postao glavna tema u Italiji: "Vrijeme je za njega samo detalj"

Luka Modrić u 41. godini postao glavna tema u Italiji: "Vrijeme je za njega samo detalj"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Hrvatski fudbaler Luka Modrić odigrao je još jedan sjajan meč u dresu Milana

Luka Modrić pohvala od italijanskih medija Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić (40) postao je glavna tema italijanskih medija. Iskusni fudbaler odigrao je još jedan sjajna meč u dresu Milana i zbog toga su tamošnji novinari odlučili da pohvale ljetno pojačanje italijanskog velikana. Milan je na gostovanju Romi ostao neporažen, a utakmica je završena 1:1, u 22. kolu Serije A. 

Luka Modrić je poslije meča protiv Rome odigrao novu borbenu utakmicu, tako je postao najstariji igrač koji je postigao najmanje tri asistencija u pet evropskih takmičenja. I ne samo to, Modrić je postao i tek drugi igrač, poslije Zlatana Ibrahimovića u sezoni 2021/22, koji je postigao dvije asistencije u jednoj sezoni Serije A nakon 40. rođendana. A s obzirom na to da je u toku polusezona, čini se da Modrić nema namjeru da stane.

Zbog toga je naslov "Milan Reports" glasio: "Kako je četrdesetogodišnji Luka Modrić diktirao utakmicu Roma - Milan", što dovoljno govori o tome kakav udio je Hrvat imao u ovom susretu domaćeg šampionata. "Modrić je predvidio mnoge situacije, čistio je šesnaesterac i pozicionirao se u pravom trenutku. Bez njegovog prisustva, rezultat je mogao biti veoma drugačiji."

"Modrić, međutim, gleda napred sa jasnom slikom: titula je teška, Inter je u vođstvu, ali pozitivan niz se nastavlja. To je snaga Hrvata: čitanje utakmice i sezone, sa istom inteligencijom koju koristi za kontrolu terena. Klasa, um i kvalitet: za nekoga poput njega, vrijeme ostaje detalj."

Luka Modrić je ponovo bio među najboljima na terenu, pošto je upisao asistenciju za gol Konija de Vintera. Međutim, uspio je da dobije u žuti karton pošto, a reakcija Hrvata koja je uslijedila oduševila je Italijane. Iskoristio je poznati italijanski potez da dočara nezadovoljstvo, skupio je prste, pomijerao iz gore-dole, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Zbog načina na koji se branio pred sudijom, Modrić je pobrao simpatije u Italiji, pa je tako jedan od navijača napisao: "Sve je shvatio. Dajte mu počasno italijansko državljanstvo", rekao je.

"Došao je prije samo šest mjeseci, ali već zna kako ovdje stvari funkcionišu. Ne treba učiti italijanski jezik - ovdje se komunicira rukama", bio je još jedan od komentara.

