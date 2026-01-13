U Realu haos nastao zbog Luke Modrića? Otkriveni detalji sukoba u svlačionici

Real Madrid je uručio otkaz treneru Ćabiju Alonsu, a prema mišljenju mnogih razlozi leže i u odlasku Luke Modrića iz Španije.

Izvor: EPA/YOAN VALAT, EPA/SIU WU

Real Madrid uručio je otkaz Ćabiju Alonsu, a sada se govori o razlozima otkaza mladog trenera. Kao jedan od argumenata navodi se da je odluka o izostavljanju Luke Modrića iz tima snažno uzdrmala svlačionicu i izazvala prve trzavice među igračima. Nema sumnje da je "kraljevski klub" bez Modrića oslabljen, bez obzira na godine Hrvata, dok s druge strane, Milan igra mnogo bolje od dolaska iskusnog fudbalera.

Ćabi Alonso je u junu prošle godine s velikim entuzijazmom preuzeo klupu Reala. Nakon što je sa Bajer Leverkuzenom osvojio dvostruku krunu bez poraza, očekivalo se da će ovaj bivši igrač Reala podići "kraljeve" na viši nivo. Ipak, stvari su se odvijale drugačije i nekoliko mjeseci nakon dolaska u klub je dobio otkaz.

Kako pišu strani mediji, problem je nastao kada je Modrić, koji je 13 godina proveo u klubu, ostao bez novog ugovora. Iako je bio spreman da ostane još jednu sezonu čak i sa manjom ulogom i minutažom, želio je da nastavi da pomaže klubu, mentorira mlađe igrače i doprinosi kada god je to potrebno. Ipak, Alonso i klupska uprava odlučili su da krenu drugim putem, fokusirajući se na mladost i izgradnju novog veznog reda za budućnost.

Odluka da Modrić, igrač sa ogromnim iskustvom i uticajem u timu, neće ostati nije naišla na odobravanje u svlačionici. Mnogi igrači nisu bili zadovoljni načinom na koji je riješena njegova situacija, što je dodatno pogoršalo odnose u timu.

Strani mediji takođe navode da je Alonso postajao sve više frustriran trenutnim igračkim kadrom. Prema njegovom mišljenju - timu nedostaje pravi organizator igre u sredini terena - neko ko može da kontroliše ritam, daje strukturu i vodi ekipu u posjedu lopte. Takvog igrača nije imao, a možda ga je imao u Modriću, koji sada brani boje Milana. Mnogi bivši igrači španske ekipe apostrofirali su kao glavni problem Reala, upravo izostanak Luke Modrića.

Šta je Alonso rekao nakon odlaska iz kluba?

Fudbalski insajder Fabrizio Romano preneo je da je Alons poslao poruku klupskim čelnicima rekavši da klub ne može uvijek biti na strani igrača. "Ne možete igračima davati toliku moć. Nemoguće je da trener vlada u svlačionici ako je klub uvijek na strani igrača", objavio je La SER.

Tokom popodneva i večeri, nizali su se oproštaji igrača Reala. Do ponoći, sedam igrača koji su trenutno u timu nije se javno oprostilo od Alonsa: Vinisius Žunior, Eder Militao, Trent Aleksander-Arnold, Ferland Mendi, Džud Belingem, Brahim Diaz (koji je fokusiran na Afrički kup nacija sa Marokom) i Franco Mastantuono. Poruku nije objavio ni Endrik, ali Brazilac je trenutno na pozajmici u Olimpik Lionu i više nije bio pod Alonsovom komandom.

Prvi se oglasio Kilijan Mbape, koji se putem Instagrama oprostio od bivšeg trenera Los Blankosa: "Bilo je kratko, ali zadovoljstvo je bilo igrati za vas i učiti od Vas. Hvala što ste mi od prvog dana ukazali povjerenje. Pamticu Vas kao trenera sa jasnim idejama i dubokim razumijevanjem fudbala. Srećno u novom poglavlju".