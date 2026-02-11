logo
Italija dobija novog osvajača Kupa: Bolonja na "Dal'Ari" predala trofej!

Italija dobija novog osvajača Kupa: Bolonja na "Dal'Ari" predala trofej!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Crveno-plavi iz Bolonje neće odbraniti trofej nakon što su večeras pred domaćom publikom doživjeli poraz od Lacija nakon izvođenja jedanaesteraca.

Bolonja ispala iz Kupa Italije Izvor: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Bolonja je proljetos prvi put nakon 1974. godine osvojila Kup Italije, ali je jasno da neće odbraniti taj trofej!

Tim sa "Dal'Are" je večeras dočekao ekipu Lacija, koja je uspjela da izbori polufinale i dvomeč sa Atalantom nakon izvođenja jedanaesteraca (1:4).

Loše je počela penal-završnica po domaće, nakon što je Nunjo Tavareš pogodio za vođstvo Lacija, nakon čega je Ivan Provedel odbranio udarac Luisa Fergusona. 

Pogađali su u drugoj seriji Bulaje Dia (Lacio) i Tijs Dalinga (Bolonja), da bi se nebeskoplavi iz Rima u potpunosti približili polufinalu poslije treće serije. Precizan je bio Adam Marušić, dok je Rikardo Orsolini šutirao pored gola, a sve dileme otklonjene su na početku četvrte serije, kada je Kenet Tejlor.

U regularnom vremenu, Santijago Kastro je odveo Bolonju do prednosti. Desilo se to u 30. minutu, ali je nedugo po početku nastavka, u 48. minutu, Tijani Noslin vratio stvari na početak te, ispostavilo se, uveo meč u penal-dramu.

Prvi polufinalni mečevi igraju se od 3. do 5. marta, dok su revanši zakazani u periodu od 21. do 23. aprila. Odluka o osvajaču trofeja pašće 13. maja u Rimu.

KUP ITALIJE – parovi polufinala

Lacio – Atalanta

Inter – Komo

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

