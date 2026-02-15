Holanđanin u dresu Rome nastavio da rešeta, ekipu Napolija spasio Brazilac koji je stigao prije 10 dana!

Četiri gola primila su dva srpska čuvara mreže za remi Napolija i Rome na stadionu Dijego Armando Maradona.

Samo šest dana nakon što je sa dva gola donio pobjedu Romi protiv Kaljarija kolandski napadač Donjel Malen učinio je to isto, ali u nedjelju uveče to nije bilo dovoljno "vučici za trijumf".

Malen je ponovo bio dvostruki strijelac, ali ovoga puta u remiju Napolija i Rome 2:2 na stadionu Dijego Armando Maradona.

Dva puta vodila je Roma golovima Malena, ali su se ispriječili jedan njen bivši fudbaler i jedan Brazilac koji je stigao u Napoli prije samo deset dana.

Nakon pogotka Malena za vođstvo Rome 1:0 izjednačio je Leonardo Spinacola, koji je uprkos nepisanom pravilu pogodak svom bivšem klubu proslavio. A kako i ne bi, s obzirom da je to bio sjajan pogodak i nesuđeni srpski reprezentativac Mile Svilar nije imao šanse.

Iste šanse imao je golman "orlova" Vanja Milinković-Savić kada je Malen u 51. minutu izveo jedanaesterac. Pogodio je Srbin stranu, ali je udarac Holanđanina bio snažan i precizan.

Roma je tako stigla nadomak tek druge pobjede u posljednjih deset međusobnih okršaja, ali je meč riješio Antonio Konte, odnosno njegov „džoker s klupe“. Trener Napolija gurnuo je u vatru Alisona Santosa, koji je prije samo deset dana stigao u Napulj, a Brazilac je pogodio na svom prvom nastupu u Seriji A.

Dvadesettrogodišnji Alison Santos nakon akcije sa sunarodnikom Đovaneom poslao je loptu u donji desni ugao Svilarovog gola za prvi remi Rome u gostima u dosadašnjem toku sezone.

