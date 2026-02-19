Strepnja u Milanu i Srbiji: Stigle informacije o povredi Strahinje Pavlovića

Srpski štoper Strahinja Pavlović doživio je povredu na utakmici protiv Koma.

Fudbaler Milana i reprezentativac Srbije Strahinja Pavlović doživio je povredu na meču protiv Koma u italijanskoj Seriji A. Iako se u prvi mah činilo da je u pitanju teži peh, stižu dobre vijesti iz tabora "rosonera".

Srpski štoper je morao da napusti teren nakon što je dobio snažan udarac u lijevu nogu i top prilikom doživio povredu fibule. Srećom, nije došlo do preloma kosti, pa ga čeka kraća pauza.

Pavlović će propustiti utakmicu sa Parmom koja je na programu narednog vikenda, ali bi već za sljedeći meč mogao da bude u konkurenciji. To su svakako povoljne vijesti i za selektora Srbije Veljka Paunovića koji će moći da računa na jednog od najboljih igrača u prijateljskim mečevima u martu.

Milan je trenutno na drugi na tabeli sa 54 boda iza prvoplasiranog Intera koji je nedodirljiv sa 61. Izabranici Masimilijana Alegrija su propustili šansu da se približe velikom rivalu protiv Koma pošto su remizirali 1:1.