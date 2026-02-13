Najteži meč za "zmajeve" odmah na startu Lige nacija: Pogledajte kompletan raspored utakmica BiH

Reprezentacija BiH u novoj sezoni Lige nacija igraće protiv Poljske, Rumunije i Švedske, a danas je saznala kompletan raspored utakmica.

Izvor: Promo/FS BiH

Na žrijebu u Briselu BiH je u četvrtak saznala protivnike u novoj sezoni Lige nacija. Biće to Poljska, Rumunija i Švedska, a dan nakon žrijeba saopšten je i kompletan raspored utakmica u grupi B4.

Izabranici Sergeja Barbareza, koji je komentarisao naredne rivale, na startu će imati najteži mogući zadatak - gostovanje u Poljskoj, sasvim sigurno najjačoj selekciji u grupi.

Ovaj meč biće odigran 25. septembra, a samo tri dana kasnije "zmajevi" će ponovo u goste - ovaj put Rumuniji.

Prvi domaći meč bh. tim odigraće 2. oktobra protiv Švedske, dok će 5. oktobra ponovo biti domaćin, ovaj put Poljskoj.

Tokom novembra biće odigrana preostala dva kola grupe 4 B Lige nacija. BiH će 14. novembra prvo na put u Švedsku, dok će na zatvaranju grupne faze tri dana kasnije ugostiti Rumuniju.

Podsjetimo, prvoplasirani tim izboriće nastup u A Ligu nacija, dok će drugoplasirani igrati baraž za plasman u viši rang. Trećeplasirani će u doigravanje kako bi izbjegao ispadanje u C Ligu nacija, dok će najslabije plasirana reprezentacija u grupi morati direktno u niži rang.