Prva reakcija Sergeja Barbareza na žrijeb: Grupa koja zahtijeva punu koncentraciju, možda i najteža u B Ligi nacija

Bojan Jakovljević
Reprezentacija BiH saznala je rivale za novu sezonu Lige nacija.

Sergej Barbarez izjava o žrijebu Lige nacija Izvor: Promo/FS BiH

Reprezentacija BiH, za razliku od prošle sezone Lige nacija, kada je nastupala u najjačoj diviziji, sezonu 2026/27 igraće u B diviziji, a danas je na žrijebu u Briselu saznala protivnike.

Voljom žrijeba odlučeno je da se "zmajevi" nađu u grupi B4 zajedno sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom, a kuglice je izvlačio legendarni Francuz Patrik Vijera.

Odmah po završetku žrijeba oglasio se i selektor BiH Sergej Barbarez, koji je istakao da izuzetno ozbiljno treba pristupiti predstojećim mečevima protiv tri veoma ozbiljne selekcije.

"Grupa koja zahtijeva punu koncentraciju i najbolji kvalitet. Mislim da je možda i najteža grupa i B Ligi nacija. Šta je, tu je. To je naš sljedeći korak. Nadam se da smo u rangu tih ekipa s kojima smo željeli da budemo i da će se sve na kraju pozitivno završiti", poručio je selektor BiH iz Brisela, koji je žrijeb pratio u društvu sa predsjednikom Fudbalskog saveza BiH Vicom Zeljkovićem.

Prve utakmice na rasporedu su od 24. do 26. septembra. Pobjednici grupa izboriće plasman u A Ligu nacija, dok će posljednjeplasirana selekcija igrati u C diviziji Ligi nacija. Drugoplasirana reprezentacija igraće baraž za plasman u viši rang, a trećeplasirana doigravanje za opstanak.

UEFA bi u petak trebalo da odredi raspored utakmica po grupama.

