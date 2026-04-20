"To je zato što niste zaslužili": Jago debitovao za Virtus, na Instagramu "pecnuo" Zvezdu

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Brazilski košarkaš Jago dos Santos imao zanimljiv komentar na račun Crvene zvezde, koja ga "nije zaslužila" u najboljem izdanju.

Jago dos Santos imao zanimljiv komentar na račun Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Doskorašnji plejmejker Crvene zvezde Jago dos Santos debitovao je za ekipu Virtusa u prvenstvenoj utakmici protiv Tortone, a nakon tog meča imao je kratak obračun sa navijačima. Doduše, ne sa navijačima italijanskog kluba za koji igra, već srpskog tima čiji je član bio tokom posljednjih godina.

Brazilski košarkaš odigrao je dobru utakmicu, za 25 minuta upisao je 12 poena i dodao po šest skokova i asistencija. To je privuklo pažnju navijača Crvene zvezde, pa je jedan od njih ostavio komentar "Ni u ABA ligi to nije radio kod nas", na šta je eksplozivni organizator igre imao spreman odgovor - "Mora biti da je to zato što niste zaslužili".

Nakon ovog komentara čini se da Brazilac nije zadovoljan načinom na koji se rastao sa Crvenom zvezdom, iako je sebi u rekordnom roku obezbijedio potpis u drugom timu koji igra Evroligu. Međutim, ostali su neraščišćeni računi Jaga i Crvene zvezde, pa sada Brazilac smatra da srpski klub nije zaslužio njegova najbolja izdanja.

Podsjećamo, Jago dos Santos je zbog svog temperamenta i nekoliko veoma važnih koševa bio miljenik navijača Zvezde, ali njegova uloga na terenu nije uvijek bila u skladu sa tim. Oscilirao je, što treneri nisu uvijek tolerisali, a najveći problem nastao je prethodnog ljeta kada ga je "precrtao" bivši trener Janis Sferopulos. Tada se činilo da Zvezda ne računa na brazilskog košarkaša, ali je on dobio poziv da se priključi ekipi nakon promjene trenera i dolaska Saše Obradovića.

