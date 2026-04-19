Vlade Đurović o slaboj tački Zvezde: "Penjaroja snimio kako ona ne može da dobije"

Stručni konsultant Vlade Đurović ukazao na najveću manu u igri Zvezde. "Ne znam koga bi ona tako mogla da pobedi"

Srpski trener Vlade Đurović, stručni konsultant TV Arena sport, ocijenio je da je Partizan zasluženo savladao Crvenu zvezdu treći put ove sezone, u drugom "jadranskom" derbiju.

Izuzev prvih pet minuta, crno-bijeli su kontrolisali meč i rezultat, a i u trenucima u kojima su se mučili, njihova pobjeda nije bila ugrožena. Sa njom su bar na veče prestigli Dubai na prvom mjestu tabele ABA lige.

"Zaslužena pobjeda Partizana. I kod mene i kod većine Zvezdinih navijača više je u glavi Barselona. Da bi dobila Partizan, Zvezda je morala da igra sa više energije, a da su je trošili - kako bi prekosutra igrali? I Barselona je danas izgubila, kao i Real što je izgubio. Rezultatski ovo za Zvezdu nije značajno, ali normalno da uvijek boli poraz od Partizana. Bilo je mnogo grešaka, neke koje nisu na nivou ovog ranga, Evrolige, ABA lige...", rekao je Đurović.

Konstatovao je iskusni trener da su crno-bijeli i svojim grešakama stvarli prilike "vječitom" rivalu, ali da su one ostale neiskorišćene.

"Iako je Partizan bio mnogo bolji, na kraju se nudio, na šest minuta prije kraja. Lopte su bacane u aut, Partizan nije dugo dao koš, promašivani su ziceri, predavani posjedi u ruke... Zvezda ne može mnogo da razmišlja o ovoj utakmici, već mora da misli na utorak, a što se tiče Partizana, imaju čemu da se nadaju, da Bosna u ponedjeljak pobijedi Dubai, pa da bude prvi", dodao je on.

Odao je Đurović priznanje treneru Partizana Đoanu Penjaroju na dobro pripremljenoj utakmici.

"Zvezda da bi igrala dobro i dobijala utakmice, mora da ima kontranapad, što bi danas rekli 'tranzicija', iako to nije najsrećniji termin za kontranapad. Zvezda je mnogo slabiji tim kada igra na postavljenu odbranu, Penjaroja je to dobro snimio. Kada bi Zvezda svaki napad igrala na postavljenu odbranu, ne znam koliko bi timova ona mogla da dobije. Zvezda mora da trči, da iskoristi Monekea, ovakav kakav je, Nvoru i tako dalje. Mora da se igra mnogo brže. Nisu uspjeli, ali ne vjerujem da se mnogo sekiraju, ne vjerujem da to rade ni igrači, ni stručni štab. Sutra je putovanje, slijedi meč protiv Barselone."

"I moram reći da Barselona čitav ovaj period nije nikoga impresionirala, ima mator tim, ne stoji dobro u španskom prvenstvu, gubili su i uopšte nije nemoguće da Zvezda dobije tu utakmicu. Treba se tu skoncentrisati. Zvezda nije ni prošli put igrala fenomenalnu utakmicu protiv njih, a igrala je produžetak. Dosta je njih u Barseloni starijih od 35 godina", rekao je Đurović.

Duel Barselona - Zvezda u plej-inu Evrolige biće odigran u utorak od 20.45 časova.