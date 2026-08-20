Prezime Modrić ponovo u Realu: Ema krenula tatinim stopama

Ćerka najboljeg hrvatskog fudbalera Luke Modrića igraće u Real Madridu

Izvor: Olivia White/FR172367 AP

Prezime Modrić ponovo će biti prisutno u Real Madridu. Ovoga puta ne zbog Luke, već njegove 13-godišnje ćerke Eme, koja će nastaviti fudbalski razvoj u Ženskoj akademiji madridskog velikana.

Ema u Madrid stiže iz Milana, gde je prethodno napravila zapažen rezultat. Sa ekipom je osvojila titulu prvakinje Italije u uzrastu do 13 godina, a do trofeja je došla pobjedom nad gradskim rivalom Interom u finalu Garino kupa za žene, odigranom u aprilu.

Iako je Luka Modrić prošle godine završio dugu eru u Realu, veza porodice sa klubom sada dobija novi nastavak. Hrvatski vezista proveo je na "Santjago Bernabeuu" čak 13 godina, od 2012. do 2025. i za to vreme postao jedan od najtrofejnijih igrača u istoriji kluba.

U dresu Reala Modrić je osvojio čak 28 trofeja, među kojima je šest pehara Lige šampiona i četiri titule prvaka Španije. Za madridski klub odigrao je 597 utakmica, postigao 43 gola i upisao 95 asistencija. Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima 2018, kada je osvojio "Zlatnu loptu" i prekinuo dugogodišnju dominaciju Lionela Mesija i Kristijana Ronalda u izboru za najboljeg fudbalera svijeta.

Dok Luka nastavlja karijeru u Italiji, gde je produžio ugovor sa Milanom, njegova ćerka će svoje nove fudbalske korake praviti u Madridu. Ema će tako pokušati da izgradi sopstveni put u sportu, ali će prvi veliki korak napraviti upravo u klubu u kojem je njen otac ostavio ogroman trag.