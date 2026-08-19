Bivši košarkaš Partizana, ali i Crvene zvezde Miloš Vujanić mogao bi da postane direktor ABA lige

Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Miloš Vujanić (45) mogao bi da napravi novi korak posle igračke karijere. Nekadašnji reprezentativac Srbije i bivši as Partizana, Panatinaikosa, Barselone i Efesa podnio je kandidaturu za mjesto direktora ABA lige, nezvanično saznaje Mocart sport.

Vujanić je tako postao jedan od kandidata za funkciju koju je do nedavno obavljao Milija Vojinović. Poslije više od šest godina na mjestu direktora regionalnog takmičenja, Vojinović je odlučio da ode i preuzme istu ulogu u Vojvodini.

Vidi opis Bivši as Partizana kandidat za direktora ABA lige: Miloš Vujanić u trci za važnu funkciju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Među kandidatima se, prema informacijama istog portala, nalazi i Milutin Aleksić. Bivši košarkaš Crvene zvezde tokom karijere je nastupao za veliki broj evropskih klubova, a sada bi mogao da dobije priliku da se oproba u rukovodećim strukturama ABA lige.

Ipak, izbor još nije blizu konačnog epiloga. Rok za prijave istekao je u srijedu u 17 časova, a očekuje se da u narednom periodu bude sprovedena procedura izbora novog sportskog direktora.

Promena na ovoj poziciji dio je šire reorganizacije ABA lige. Poslije Vojinovićevog odlaska, predviđeno je osvježavanje kompletnog rukovodećeg kadra regionalnog takmičenja, uključujući i mjesto komesara za suđenje i predsjednika Sudijske komisije.

Vujanić bi tako iz igračke ušao u funkcionersku ulogu, a iskustvo stečeno u Partizanu, Crvenoj zvezdi i nekim od najvećih evropskih klubova moglo bi da mu bude jedan od aduta u trci za važnu poziciju u ABA ligi.