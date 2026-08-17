Milija Vojinović podnio je ostavku na mjesto sportskog direktora ABA lige. Konkurs za novog direktora otvoren je do 19. avgusta.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Milija Vojinović podnio je ostavku na mjesto sportskog direktora ABA lige, a regionalno takmičenje zvanično je otvorilo konkurs za izbog njegovog nasljednika. Svi zainteresovani kandidati imaju samo još nekoliko dana da pošalju prijavu, odnosno rok je do 19. avgusta u 17 časova.

"Tražimo istaknutog sportskog stručnjaka koji će svojim znanjem, iskustvom, profesionalnim integritetom i liderskim vještinama upravljati sportskim segmentom poslovanja ABA lige i biti odgovoran za organizaciju, razvoj i operativno sprovođenje svih takmičenja u organizaciji ABA lige, uz obezbjeđivanje najviših standarda kvaliteta, integriteta i profesionalizma", navodi se u oglasu koji je objavila ABA liga.

Šta tačno traži ABA liga?

Vidi opis ABA liga traži novog direktora: Ko može da se prijavi i kako? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dušan Milenković/ATA images Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ATA Images/Bane T. Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

"Sportski direktor je odgovoran za upravljanje takmičenjima ABA lige. To uključuje planiranje, organizaciju i operativno sprovođenje svih takmičenja u organizaciji ABA lige, kao i koordinaciju rada službenih lica i drugih učesnika takmičenja", objavljeno je u oglasu za posao uz navođenje očekivanih kvalifikacija:

najmanje pet (5) godina iskustva na rukovodećim ili drugim odgovornim pozicijama u oblasti sporta, organizaciji sportskih takmičenja ili upravljanju sportskim organizacijama;

odlično poznavanje organizacije i funkcionisanja profesionalnih sportskih takmičenja;

iskustvo u upravljanju složenim organizacionim projektima;

napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;

izražene organizacione, komunikacione i pregovaračke vještine;

razvijene liderske vještine i sposobnost strateškog planiranja;

sposobnost efikasne koordinacije i upravljanja multidisciplinarnim timovima i različitim akterima u okviru sportskog sistema;

visok stepen profesionalnog integriteta, odgovornosti i sposobnosti za donošenje pravovremenih odluka;

spremnost na intenzivnu saradnju i komunikaciju sa klubovima i organima ABA lige tokom čitave takmičarske sezone.

"Kandidati ne smiju biti pod okolnostima koje bi mogle dovesti do sukoba interesa ili ugroziti nezavisno, objektivno i profesionalno obavljanje dužnosti sportskog direktora ABA lige", dodaje se.

Više informacija o načinu prijave za sportskog direktora možete pronaći na zvaničnom sajtu ABA lige.