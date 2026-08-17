Milija Vojinović podnio je ostavku na mjesto sportskog direktora ABA lige. Konkurs za novog direktora otvoren je do 19. avgusta.
Milija Vojinović podnio je ostavku na mjesto sportskog direktora ABA lige, a regionalno takmičenje zvanično je otvorilo konkurs za izbog njegovog nasljednika. Svi zainteresovani kandidati imaju samo još nekoliko dana da pošalju prijavu, odnosno rok je do 19. avgusta u 17 časova.
"Tražimo istaknutog sportskog stručnjaka koji će svojim znanjem, iskustvom, profesionalnim integritetom i liderskim vještinama upravljati sportskim segmentom poslovanja ABA lige i biti odgovoran za organizaciju, razvoj i operativno sprovođenje svih takmičenja u organizaciji ABA lige, uz obezbjeđivanje najviših standarda kvaliteta, integriteta i profesionalizma", navodi se u oglasu koji je objavila ABA liga.
Šta tačno traži ABA liga?
ABA liga traži novog direktora: Ko može da se prijavi i kako?
"Sportski direktor je odgovoran za upravljanje takmičenjima ABA lige. To uključuje planiranje, organizaciju i operativno sprovođenje svih takmičenja u organizaciji ABA lige, kao i koordinaciju rada službenih lica i drugih učesnika takmičenja", objavljeno je u oglasu za posao uz navođenje očekivanih kvalifikacija:
- najmanje pet (5) godina iskustva na rukovodećim ili drugim odgovornim pozicijama u oblasti sporta, organizaciji sportskih takmičenja ili upravljanju sportskim organizacijama;
- odlično poznavanje organizacije i funkcionisanja profesionalnih sportskih takmičenja;
- iskustvo u upravljanju složenim organizacionim projektima;
- napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
- izražene organizacione, komunikacione i pregovaračke vještine;
- razvijene liderske vještine i sposobnost strateškog planiranja;
- sposobnost efikasne koordinacije i upravljanja multidisciplinarnim timovima i različitim akterima u okviru sportskog sistema;
- visok stepen profesionalnog integriteta, odgovornosti i sposobnosti za donošenje pravovremenih odluka;
- spremnost na intenzivnu saradnju i komunikaciju sa klubovima i organima ABA lige tokom čitave takmičarske sezone.
"Kandidati ne smiju biti pod okolnostima koje bi mogle dovesti do sukoba interesa ili ugroziti nezavisno, objektivno i profesionalno obavljanje dužnosti sportskog direktora ABA lige", dodaje se.
Više informacija o načinu prijave za sportskog direktora možete pronaći na zvaničnom sajtu ABA lige.