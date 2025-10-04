logo
Lautaro Martinez peti najbolji strijelac u istoriji "nerazura": Argentinac se probudio, Inter deklasirao Kremoneze

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Lautaro Martinez postigao 158. gol u dresu Intera i izjednačio se po broju golova sa Luiđijem Ćeveninijem.

Lautaro Martinez Izvor: Spada / Zuma Press / Profimedia

Prvi put od januara Lautaro Martinez vezao je dvije utakmice na kojima je bio strijelac. Inter je večeras na stadionu "Đuzepe Meaca" deklasirao Kremonze 4:1 (2:0), a Argentinac je otvorio seriju golova.

Ujedno, bio je to njegov 158. u dresu "nerazura", računajući sva takmičenja, čime se na vječnoj listi strijelaca izjednačio sa Luiđijem Ćeveninijem. Neprikosnoven je Đuzepe Meaca sa 284 gola, Alesandro Altobeli sa 209 je na drugom mjestu, slijedi Roberto Boninsenja sa 171, dok Argentinac ima priliku da vrlo brzo stigne i do četvrte pozicije, na kojoj je trenutno sa 161 golom Sandro Macola.

Ekipa Kristijana Kivua bila je raspoložena večeras, a osim Lautara Martineza mrežu gostiju tresli su još Anže-Joan Boni, koji je postigao prvi gol za Inter od dolaska iz Parme, ali upisao i čak tri asistencije, te Federiko Dimarko i Nikola Barela. Počasni gol u finišu za goste postigao je Federiko Bonacoli.

Inter se tako nakon lošeg starta sezone, sa tri pobjede u nizu, u potpunosti približio vodećim ekipama u Seriji A, koje imaju i meč manje, a u narednom kolu, poslije reprezentativne pauze, igraće derbi sa Romom u Rimu.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Serija A Inter Kremoneze Lautaro Martinez

