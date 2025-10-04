Šest golova na Olimpiku: Lacio pao u nadoknadi, pa izborio penal u posljednjim sekundama!

Glupost defanzivaca koštala Torino trijumfa na Olimpiku.

Izvor: Fabrizio Corradetti/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Šest golova i praktično tri preokreta viđena su u subotu poslijepodne na Olimpiku gdje su Lacio i Torino upisali još jedan redmi, ovog puta 3:3.

I jedni i drugi imali su čitav plijen u rukama, ali je meč na krjau završen bez pobjednika, i to poslije prave drame u sudijskoj nadoknadi gdje smo vidjeli čak dva pogotka.

Nakon vođstva Torina koje je donio Đovani Simeone u heroja Lacija se pretvorio mladi napadač Mateo Kanćelijeri koji je sa dva gola donio preokret na 2:1, ali ekipa Mauricija Sarija kao da nije znala šta da radi nakon tog vođstva.

U drugom poluvrijeme napadao je samo Torino, a tek nakon njihovog izjednačenja koje je donio Če Adams svojim prvim golom u sezoni krenuo je Lacio ka golu protivnika.

A onda prava drama u sudijskoj nadoknadi!

Igrao se 93. minut kada se Saul Koko odlično ubacio na skok poslije prekida sa desne strane i glavom pogodio za 3:2.

Djelovalo je da će Torino poslije više od dvije godine doći do pobjede na Olimpiku, međutim, i "Granata" je imala svog junaka-tragičara.

Bukvalno u posljednjim trenucima meča, defanzivci Torina oklijevali su da izbiju loptu u svom šesnaestercu, ukrao ju je Tijani Noslin koji je deset minuta ranije ušao u igru, krenuo ka golu protivnika, a Koko ja natrčao na njega i oborio ga.

Sudija Marko Pičinini je pokazao da penala nema, došlo je do koškanja na terenu, a na kraju je poslije poziva iz VAR sobe sudija morao da promijeni svoju odluku i dosudi jedanaesterac za lacijale.

Odgovornost je preuzeo kapiten Danilo Kataldi i pogodio za 3:3, spriječivši drugi vezani poraz na Olimpiku, poslije onog bolnog poraza u gradskom derbiju od Rome.



