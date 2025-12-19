logo
Albert Rijera neće u Zvezdu, a mogao bi na Kosovo: Ključan datum je 16. januar

Albert Rijera neće u Zvezdu, a mogao bi na Kosovo: Ključan datum je 16. januar

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Poznato je ko bi sa kim mogao da igra u nokaut fazi Konferencijske lige.

Poznati učesnici nokaut faze Konferencijske lige Izvor: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Utakmicama koje su odigrane u četvrtak uveče završena je grupna faza Konferencijske lige, trećeg po snazi UEFA takmičenja. Pošto se u ovom takmičenju igra šest kola grupne faze, kompletan prvi dio takmičenja završen je u prvoj polovini sezone, za razliku od Lige šampiona i Lige Evrope. To znači da već znamo koja 24 tima su obezbijedila evropsko proljeće.

Pogotkom u sudijskoj nadoknadi Luka Jović je donio veliku pobjedu AEK-u, srpski defanzivac Nenad Cvetković autogolom je pomogao Zrinjskom da prođe u narednu fazu, a u prvoj rundi nokaut faze gledaćemo još nekoliko timova sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Svakako, biće veoma zanimljivo, a već sada se zna kako bi mogao da izgleda cijeli kostur u ovom takmičenju. Između ostalog, nesuđeni trener Crvene zvezde Albert Rijera mogao bi da povede Celje na "Kosovo" i tamo odmjeri snage sa Dritom.

Plasman među 16 najboljih timova već je obezbijedilo osam ekipa koje su bile najbolje u ligaškom dijelu takmičenja. Kao prvoplasirani, sa pet pobjeda i jednim remijem, to je obezbijedio Strazbur, a francuskog predstavnika prate poljski Rakov, AEK iz Atine, Sparta Prag, Rajo Valjekano, Šahtjor iz Donjecka, Majnc i AEK iz Larnake koji je bio protivnik Partizana u kvalifikacijama ove sezone.

Nakon šest mečeva grupne faze takmičenje su završili Rapid iz Beča, Aberdin, Šelburn, Hamrun Spartans, Haken, Šamrok Rovers, Breidablik, Slovan iz Bratislave, Legija iz Varšave, Dinamo iz Kijeva, Linkoln Red Imps i Univerzitatea iz Krajove, koju je direktno izbacio gol Luke Jovića. Preostalih 16 timova igraće dvomeč u kojem će moći da se izbori za osminu finala Konferencijske lige, a tamo bi moglo da bude veoma zanimljivih parova.

Kako će izgledati nokaut faza Konferencijske lige?

  • KuPS (Finska)/ Škendija (Severna Makedonija) - Leh Poznanj (Poljska)/ Samsunspor (Turska)
  • Noa (Jermenija)/ Drita ("Kosovo") - Celje (Slovenija)/ AZ Alkmar (Holandija)
  • Zrinjski Mostar (BiH)/ Sigma Olomouc (Češka) - Lozana (Švajcarska)/ Kristal Palas (Engleska)
  • Jagelonija (Poljska)/ Omonija (Kipar) - Fiorentina (Italija)/ Rijeka (Hrvatska)
  • Škendija (Severna Makedonija)/ KuPS (Finska) - Samsunspor (Turska)/ Leh Poznanj (Poljska)
  • Drita ("Kosovo")/ Noa (Jermenija) - AZ Alkmar (Holandija)/ Celje (Slovenija)
  • Sigma Olomouc (Češka)/ Zrinjski Mostar (BiH) - Kristal Palas (Engleska)/ Lozana (Švajcarska)
  • Omonija (Kipar)/ Jagelonija (Poljska) - Rijeka (Hrvatska)/ Fiorentina (Italija)

Timovi koji su bili bolje plasirani u ligaškom dijelu takmičenja imaće prednost domaćeg terena u dvomeču pred osminu finala, a žrijeb za tu rundu biće organizovan 16. januara. Tada ćemo saznati da li će možda Kristal Palas gostovati u Bosni i Hercegovini, ko će biti rivali predstavnika Hrvatske i Sjeverne Makedonije, odnosno da li će predstavnici Slovenije i takozvanog Kosova igrati međusobno. Mečevi su zakazani za 19. i 26. februar.

Tagovi

Konferencijska liga Albert Rijera NK Celje

