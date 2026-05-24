Haos u Seriji A: Odgođen početak torinskog derbija - navijač Juventusa u kritičnom stanju!

Meč u Torinu ne počinje na vrijeme zbog navijačkih nereda.

Izvor: Nderim Kaceli / imago sportfotodienst / Profimedia

Ove nedjelje u Seriji A pada odluka oko toga ko će uz Veronu i Pizu ispasti iz lige, ali i ko će se plasirati u Ligu šampiona.

Za preostala dva mjesta u evropskoj eliti (dva su popunili Inter i Napoli) konkurišu četiri tima, a jedan od njih je Juventus, koji mora da slavi na gostovanju Torinu kako bi računao na mjesto u Ligi šampiona.

Međutim, vječiti torinski duel kasni zbog sukoba navijača nakon kojeg se jedan fan bjankonera nalazi u teškom stanju! Obavile su pristalice Juventusa razgovor sa svojim ljubimcima i tražile da ne igraju meč, što je prema pravilima takmičenja nemoguće jer svi mečevi odluke u posljednjem kolu moraju da počnu u istom terminu.

Ostali dueli jesu krenuli kad je i planirano (20.45), ali torinski derbi ipak kasni...

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!