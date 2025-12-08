logo
Rukometaš postigao 30 golova na utakmici i postao rekorder Republike Srpske

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Nevjerovatan učinak ostvario je mladi prijedorski rukometaš na meču njegovog Srednjoškolca iz Novog Grada protiv Čelinca u okviru Druge lige Republike Srpske - grupa "Zapad".

Kosta stevandić postigao 30 golova na rukometnoj utakmici Izvor: YouTube/Screenshot

Srednjoškolac iz Novog Grada deklasirao je ekipu Čelinca ubjedljivim rezultatom 46:25 (22:11) u osmom kolu, a utakmicu je obilježio Prijedorčanin Kosta Stevandić, koji je postigao 30 golova.

Stevandić, koji igra na poziciji srednjeg beka, time je ostvario apsolutni rekord svih drugih liga, ali i ostalih takmičenja pod okriljem Rukometnog saveza Republike Srpske.

Njegov tim je trenutno četvrti na tabeli sa osam bodova, trećeplasirana Sloga iz Prnjavora ima 12, dok su vodeći dvojac Borac 3 i Vrbas sakupili po 14 bodova.

Sada u Drugoj ligi RS za rukometaše slijedi zimska pauza, a proljećni dio prvenstva počinje sredinom marta 2026. godine.

Nema sumnje da će se za Stevandića još čuti ako nastavi da pruža ovakve partije. Takođe, uvjereni smo da ga očekuje velika karijera.

(MONDO)

Tagovi

Rukomet Rukometni savez RS

