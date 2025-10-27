Hapoel "zaključao" Madara na još 5 godina: Izaelac postaje jedan od najplaćenijih

Jam Madar ostaje u Hapoelu iz Tel Aviva do 2031.

Izvor: Borislav Troshev / AFP / Profimedia

Možda Partizan nije uspio da sačuva talentovanog plejmejkera, ali zato Hapoel jeste. Klub iz Izraela odlučio je da sa "zvijezdom u usponu" Evrolige potpiše petogodišnji ugovor, Jam Madar će za 8.500.000 evra ostati igrač ekipe iz Tel Aviva.

U narednom periodu očekuje se da bivši igrač Partizana potpiše produžetak ugovora sa Hapoleom, ekipom koja trenutno evroligaške mečeve igra u Sofiji. Plan je da za narednih pet godina Madar dobije 8.500.000 evra, javlja Sport 5. Prema tome, plan je da nakon potpisa Madar ostane do 2031. u Tel Avivu.

Bivši igrač Partizana je u Hapoel stigao iz Bajerna 2024, a njegov trenutni ugovor ističe na kraju 2026/27. Prema proračunima, umjesto dosadašnjih 1.200.000 na godišnjem nivou Madar bi trebalo prima 1.700.000 evra. U slučaju da se dogovor obistini, Madar bi mogao biti četvrti najplaćeniji igrač u ekipi, pošto prvo mjesto zauzima reprezentativac Srbije Vasilije Micić, a iza njega nalaze se Den Oturu i Elajdža Brajant.

Madar dosad nije odigrao nijedan meč u novoj sezoni, zbog operacije slijepog crijeva. U sezoni za nama igrao je i u Evroligi - pet utakmica za Bajern - i onda obukao dres šampiona Evrkupa. U Hapoelu je prosječno bilježio 14,3 poena, 2,1 skok i dijelio je četiri asistencije, ali je imao i 1,3 ukradenih lopti.

I bez Madara na terenu Hapoel je najdominantniji tim elitnog takmičenja. Trenutno je prvi na tabeli, a u narednom meču - sedmom kolu Evrolige - dočekaće Partizan u Sofiji. Meč je na prgramu u sredu od 19 sati.







