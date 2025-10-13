logo
Jam Madar napravio haos u Hapoelu: Dimitris Itudis poludio kad je čuo šta traži od njega

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dimitris Itudis nema strpljenja za Jama Madara i njegove zahtjeve.

dimitris itudis poludio na jama madara u hapoelu Izvor: MN PRESS

Izraleski košarkaš Jam Madar je uzburkao svlačionicu Hapoela iz Tel Aviva pošto je od trenera Dimitrisa Itudisa tražio još vremena za odmor, objašnjavajući da ne može još na teren. Kada je ove riječi čuo Itudis, odmah je poručio Madaru da za njega neće biti nikakve protekcije i da mora da igra.

O čemu se radi? Jam Madar se prvo oporavljao od operacije slijepog crijeva, da bi zatim tražio dodatne tri nedjelje bez košarke jer je osjetio bolove u koljenu, ističući da bi mu prije svega značilo da ne igra "duplo" kolo Evrolige.

Jam Madar
Izvor: Harry Langer/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia

Takav zahtjev ne da je Itudis odbio, nego je javno "izribao" Jama Madara što se uopšte usudio da ga pita tako nešto: "Madar se povrijedio tokom ljeta, ali je ipak otišao da igra za reprezentaciju Izraela. Bruno Kaboklo se takođe povrijedio, pa je opet otišao da predstavlja reprezentaciju Brazila na Amerika kupu... Kada sam ja bio selektor reprezentacije Grčke, uzimali su mi igrača samo ako je bio povrijeđen", naglasio je Dimitris Itudis i time je sve rekao svom plejmejkeru.

Ove sezone Jam Madar nije još igrao za Hapoel koji je odlično startovao (2-1) u Evroligi, a prethodne godine bio je jedan od vodećih igrača na putu ka peharu Evrokupa. U regularnom dijelu sezone bilježio je prosječno 14,4 poena po meču i 4,5 asistencija.

Važan faktor bio i u finalu kada je na dvije utakmice protiv Gran Kanarije zbirno ubacio 26 poena i imao 11 asistencija.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:36
Deni Avdija i Jam Madar na treningu Izraela
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

