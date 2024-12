"Madarovi finansijski zahtjevi bili su nerealni": Legendarni trener progovorio o bivšem plejmejkeru Partizana

Dejvid Blat pričao je o Jamu Madaru i nedolasku u Makabi.

Izvor: MN PRESS

Jam Madar je poslije odličnih igara u dresu Partizana odlučio da ode iz Humske. Sa agentom Miškom Ražnatovićem našao je izlaz iz ugovora i potpisao za Fenerbahče. Tamo je imao minutažu kada je Dimitris Itudis bio trener, ali poslije njegovog odlaska i dolaska Šarunasa Jasikevičijusa stvari su se promijenile. Uslijedio je odlazak u Bajern, pa je onda napustio i Minhen i vratio se u domovinu, u redove Hapoel Tel Aviva.

Za usluge izraelskog plejmejkera bio je zainteresovan i Makabi, ali do dogovora nije došlo. Zašto? O tome je pričao Dejvid Blat, legendarni trener koji je sada u ulozi sportskog direktora "Ponosa Izraela". "Sve se svelo na finansijski aspekt. Očekivanja i zahtjevi njegovih zastupnika postavili su sliku koja za nas nije bila realna. Nemam zamjerki, jer svako ima pravo da traži ono što misli da zaslužuje. Ali, ne želim da se priča da nismo razmotrili opcije ili da nismo bili svjesni situacije koja se ukazala. To nije tačno", poručio je Blat.

Makabi je imao i "kiks" sa Sejbenom Lijem koji je došao, odigrao nekoliko utakmica i onda odlučio da napusti klub. "Njega smo doveli poslije odlaska Džordana Lojda. Nisam baš siguran da treneri treba da čitaju ugovore igrača, ali je u njegovom stajalo da u početku nije u obavezi da ide u Izrael. Mi smo se nadali da će situacija u zemlji da se poboljša, da će da se pridruži timu i to nam je bila namjera, obostrana. Nije se dogodilo, stvorilo je dosta problema, stručni štab bio je frustriran sa pravom i sve to je otežalo situaciju. Reakcija je bila opravdana i logična, ponekad u takvim situacijama morate da donosite rizične odluke. Takvu sam donio ja, nije ispala dobro i platili smo cijenu. On je bio baš tip igrača kakav nam je bio potreban, ali ako je potrebno, preuzimam odgovornost."

Makabi je pred početak nove sezone ostao bez Vejda Boldvina, Džoša Niba, Lorenca Brauna, Bonzija Kolsona... Na polovini sezone u Evroligi je na skoru 4-13. "Izgubili smo četvoricu igrača koji su bili u samom vrhu i nismo uspjeli da dovedemo igrače istog kvaliteta kao zamjenu i to je istina. Nismo tamo gdje bismo željeli da budemo, imamo tešku sezonu, ali je za mene ovo neki novi početak. Uradićemo sve što je potrebno da vratimo tim na pravi nivo. Nadam se da će naredni potezi biti pravi i naša namera i odgovornost je da nađemo prave igrače koji će da pomognu timu. Nećemo da stanemo, da kukamo, da se žalimo i da se krijemo. Moramo da se saberemo, da zasučemo rukave i da damo sve od sebe u nastavku sezone", zaključio je Blat.