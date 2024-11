Misteriozna objava Miška Ražnatovića o Madaru: Vrijeme je da se krene kući...

Košarkaški agent Miško Ražnatović nagovijestio odlazak Jama Madara iz Bajerna.

Izvor: Instagram/misko4raznatovic

Pozanti košarkaški agent Miško Ražnatović jutros prije šest ujutru objavio je misterioznu zagonetku na svom Tviteru, a koja gotovo sigurno ima veze sa njegovim klijentom Jamom Madarom.

Već danima se priča o njegovom odlasku iz Bajerna, gdje se uopšte nije uklopio u ekipu, a čini se da su dvije strane uspjele da nađu model za raskid ugovora. U prilog tome govori i objava Miška Ražnatovića u kojom se sugeriše da će Madar u Izrael, vjerovatno u Hapoel iz Tel Aviva: "Oktobar fest se završio, zima je na pragu i hladno je! Vrijeme je da se krene kući...", napisao je agent i time je pokrenuo diskusiju.

Madar je inače ponikao u Hapoelu iz Tel Aviva prije nego što je došao u Partizan 2021, gdje je kod Željka Obradovića eksplodirao i postao jedan od miljenika navijača. Ipak, poslije dvije godine je odlučio da spakuje kofere i prešao je u redove Fenerbahčea, gdje je njegova karijera krenula silaznom putanjom.

"Kada je Jam Madar napustio Partizan, shvatili su to lično. Očekivali su više podrške od mene jer sam Srbin", rekao je nedavno Ražnatović u podkastu "Best In Class" i dodao: "Da sam imao priliku da im pomognem a da ne ugrozim interese svog klijenta, sigurno bih to učinio, ali to nije bilo moguće. Moja dužnost je da se brinem o interesima igrača, bez obzira na posljedice... i iskreno, nije me briga."

Oktobar fest se zavrsio, zima je na pragu i hladno je! Vreme je da se krene kuci…….#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)November 28, 2024



Ove sezone Madar je odigrao samo pet utakmica za Bajern i na njima je prosječno bilježio 4,2 poena, 1,4 skokova i 1,6 asistencija, ali nije bio po ukusu trenera Gordona Herberta.