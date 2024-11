Jokić poslije pobjede od 19 razlike sve iznenadio: Stao pred kamere i izgrdio čitav tim!

Nezadovoljan je Nikola Jokić što Denver nema kontinuitet dobrih igara i traži od svojih saigrača da nastave da energetski igraju na istom, ako ne i višem nivou nego protiv Jute. Zato ih je izgrdio.

Izvor: Printscreen/X/Nuggets

Denver se oporavio poslije "šamara" koji je dobio od Njujorka (145:118) i slavio je na gostovanju protiv Jute. Na kraju djeluje laganih 122:103, ali dobro znaju igrači Nagetsa koliko su morali znoja da proliju za ovu pobjedu, posebno ako se zna da su još jednom ušli loše u utakmicu i bili su u minusu zbog toga, pa su morali da se "vade".

Nikola Jokić je u laganom ritmu stigao do 30 poena, deset skokova i sedam asistencija, da bi poslije meča pošteno izgrdio sve u svom timu - i startere i rezerviste - pošto smatra da ne mogu samo jedan meč da bljesnu, a sljedeći da nestanu. Potreban im je kontinuitet i to je u izjavi poslije meča svojim saigračima Jokić pokušao da stavi do znanja, pa ako nisu sigurni da li su na pravom putu - samo treba da pogledaju njegov izraz lica dok govori.

Nikola Jokić posle Jute Izvor: YouTube/Denver Nuggets

"Ne znam šta je bio ključ, iskreno. Igrali smo dobro, odbrana je bila dobra, ali su imali dosta ofanzivnih skokova. To što smo dobili meč, ne znači ni da smo igrali odlično, moramo da radimo bolji posao, budemo fokusiraniji i da bolje pokrivamo, da se bavimo detaljima. Koliko smo bili blizu da to uradimo tokom cijelog meča? Ni blizu!", rekao je Nikola Jokić.

Prema njegovim riječima, djeluje da idu u dobrom pravcu samo što to ne može da bude samo pet utakmica i da ponovo zaborave da igraju, kao što se desilo protiv Njujorka, nego konstantno moraju da igraju na isti način.

Želio je da pohvali i Rasela Vestbruka koji je ulaskom sa klupe donio energiju:

"Rasel je uvijek taj koji igra dobro i donosi energiju sa klupe, ali je i Džulijan Strouter bio dobar i Diandre Džordan je bio dobar... To mora da bude nešto normalno. Da ne bude sad, pa tek opet za pet utakmica i to ne samo od rezervnih igrača već od svih igrača", zaključio je Nikola Jokić.