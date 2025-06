"Sačekajte bar 10 godina sa tim": Đokoviću dojadilo da sluša jedno isto pitanje

Novak Đoković nije htio više da priča o poređenjima "velike trojke" sa Sinerom i Alkarazom. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Novak Đoković neće imati šansu da se bori za 25. grend slem titulu u karijeri. U polufinalu Rolan Garosa zaustavljen je u polufinalu pošto ga je savladao Janik Siner. Tako će Italijan u nedjelju da se bori sa Karlosom Alkarazom za "kup musketara". A Novaka su na konferenciji za medije opet upitali za to da li dvojica članova nove generacije mogu da se porede sa rivalstvom koji su imali on, Rafa Nadal, Rodžer Federer i Endi Marej. Odmah im je stavio do znanja šta misli.