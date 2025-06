"Ljudi, vi ne znate šta je Đoković uradio za mene": Siner pred kamerama otvorio dušu i zapušio usta mnogima

Janik Siner je pred kamerama otkrio da je mnogo naučio od Novaka Đokovića i šta je sve uradio za njega. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: Dante Badano / PsnewZ / PsnewZ / Profimedia

Janik Siner održao je lekciju svima koji imaju negativno mišljenje o Novaku Đokoviću. Uradio je to javno i pred kamerama, na konferenciji za medije poslije plasmana u finale i poslije pobjede protiv najboljeg igrača svih vremena. Kada je čuo pitanje novinara o tome šta je naučio od Novaka, otkrio je šta je sve Srbin uradio za njega u karijeri. Mnogi za ovo nisu ni znali...

"Mnogo sam naučio od Novaka. Imao sam tu sreću da treniram sa njim kada sam bio mnogo mlađi. Trenirali smo mnogo u Monaku, kada god sam mu postavio neko pitanje, odgovorio bi mi na iskren način", počeo je Siner izlaganje pred novinarima.

Htio je svi da znaju dobro i da konačno zapamte kakav je Đoković zaista čovjek.

"To je bilo veoma lijepo, jer ljudi ne razumiju kakav je on u stvari. Rekao bih da ljudi koji gledaju sa strane i oni koji ga ne znaju, imaju drugačije mišljenje o njemu i to nije slučaj. On je veoma divna osoba, pomaže kada god nam je potrebno i naučio sam mnogo toga od njega."

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

"Novak je veoma važan za mene"

Nije htio Siner da se zaustavi na tome. Pričao je i o tome što drugi govore da je on "kopija Đokovića" i po stilu igre...

"Osjećam da je moj stil igre, ne bih rekao isti, jer smo različiti, ali smo ponekad slični. Gledao sam mnogo njegovih snimaka, imao sam sreću da sam mogao da dijelim teren sa njim, da igram mečeve protiv njega, da vidim kako radi. On je veoma važan za mene i kao igrač i kao osoba. Cijenim njegove lijepe riječi o meni, jer znači da napredujem kao igrač što je najvažnija stvar", poručio je Siner.

"Prerano je da Alkaraza i mene poredite sa njima"

Siner i Alkaraz boriće se za titulu na pariskoj šljaci u nedjelju, što je nova epizoda njihovog rivalstva, 12. u karijeri. Španac vodi sa 7:4 i dobio je posljednja četiri međusobna duela. Medije je zanimalo i da li je to početak rivalstva kakvo je bilo među "velikom četvorkom" i da li mogu da se porede.

"Potrebno je vrijeme da prođe da bi uopšte došlo do bilo kakvog poređenja sa 'velikom trojkom' ili 'velikom četvorkom'. Samo vrijeme može da nam da odgovor na to pitanje. Iz mogu ugla da, Karlos je igrač koji me gura preko granice i čini me boljim igračem. Smatram da je svakom sportu potrebno rivalstvo, tenisu takođe. Možda bi naše rivalstvo moglo da bude nešto takvo, ali ima još sjajnih igrača koji dolaze, neko može da ispadne, neko da se pojavi. Ne možete da nas poredite sa 'velikom trojkom'", zaključio je Siner.