"Šta je Novak rekao? Nadam se da to nije istina": Siner ostao u šoku kad je čuo pitanje novinara

Janik Siner ostao je iznenađen kada je čuo da je ovo možda bio posljednji Rolan Garos za Novaka Đokovića. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Janik Siner prošao je u finale Rolan Garosa i boriće se za titulu na pariskoj šljaci sa Karlosom Alkarazom. U polufinalu je Italijan savladao Novaka Đokovića i probaće da osvoji novi grend slem trofej. Na konferenciji za medije prvom teniseru svijeta saopštili su da je prije njega Nole pričao "da mu je ovo možda posljednji Rolan Garos. Kada je to čuo, ostao je u šoku.

"Nadam se da to nije istina i da se to neće dogoditi. Tenisu je Novak neophodan. Potrebno je imati nekog drugačijeg od nas mladih igrača i sa moje tačke gledišta je uvijek nevjerovatno vidjeti ga u svlačionici i vidjeti tu energiju. Vidio sam ga na treningu prije nekoliko dana i bio je veoma precizan u svemu što radi. On je pravi uzor za sve nas", rekao je Siner.

Novinari su ga pitali i da li ima neki poseban osjećaj sa njegove strane ako posljednji meč na Rolan Garosu u karijeri Srbina zaista bude protiv njega.

"Ako je to zaista slučaj, onda sam srećan što sam dio toga, jer je to dio istorije. Lijepo je biti dio toga. Međutim, opet bih da ponovim, nadam se da to nije slučaj. Ipak je Đoković iskoristio riječ možda", zaključio je Siner.

"Protiv Novaka je veoma stresno"

Izvor: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia

Analizirao je Siner i meč protiv Đokovića. Jeste pobijedio u tri seta, ali zna i sam da je bilo mnogo, mnogo teže nego što rezultat govori.

"Naravno da je strijesno, igram protiv Novaka, protiv najboljeg na svijetu, nema tu momenta gdje možeš da se opustiš. Natjera te da osjetiš to, natjera te da igraš svoj najbolji mogući tenis, jer može da promijeni sve i da ubaci u veću brzinu u jednom momentu, da dobije energiju i sve može da se promijeni tako brzo. Ima mnogo stresa. Bitno je da budeš smiren i da ne žuriš. Da razumiješ momenat meča. Mentalni dio je bio bitan, a u isto vrijeme veoma stresan", jasan je Siner.