"Ovo je bio možda moj posljednji Rolan Garos": Đokovića ovakvog nikada nismo čuli

23 : 27 Kraj Konferencija je završena.

23 : 27 Šta prije Vimbodna? "Ne planiram turnire prije, odigraću vjerovatno na egzibiciji i to je to."

23 : 20 O skandiranju "Imam utisak da dobijam više podrške, ako pričamo o Parizu, ovakav doživljaj nisam imao na važnom meču protiv broja jedan, protiv jednog od najvećih mojih rivala u ovom momentu. Izuzetno sam zahvalan i zato sam napravio taj potez, ostavio sam torbe i malo duže sam se zahvalio svima na stadionu što su mi dali takvu vrstu podrške i energije i ohrabrenja u trenucima kada mi je trebalo. Par puta sam se nasmijao, imao sam i nadahnuće neko, radost, kao dijete sam se osjećao. Što sanjaš cijeli život i eto kao, lijepo je doživjeti. Francuska publika nije laka da stane na tvoju stranu ako nisi Francuz. Jako sam zahvalan što sam to dobio. Generalno sam rekao da osjećam, Federer i Nadal su se povukli. Ta činjenica doprinosi tome, ne znaju koliko još će me gledati kao aktivnog igrača, uživo. Ne znam ni ja to. Osjeća se taj momenat posebnosti, tog trenutka... Ljepše je kada doguram do završnih faza, stvori se drugačija i bolja energija nego u prvim kolima. Lijepo je, jer su u većem dijelu moje karijere bili protiv mene."

23 : 17 Da li ti djeluje da te tjeraju u penziiju? Jedno od pitanja bilo je da li mu djeluje da ga tjeraju u penziju. "Zadatak medija je da postavljaju pitanja i više pitanja nego što je možda i potrebno, da tebe stavljaju u situaciju da pričao o različitim scenarijima. Ništa neuobičajeno niti nešto na šta nisam navikao. Svakako za mene je i dalje čast da mogu da se takmičim na ovom visokom nivou. Zahvalan sam tijelu koje me služi, igram preko tri sata sa momcima koji su 15 godina mlađi od mene. Zahvalan sam i srećan što imam tu mogućnost. Normalno je da kada ne osvojim grend slem toliko dugo, da postoje pitanja o tome da li vrijedi da se takmičim i to. Ima različitih razloga, možda zato što su moji najveći rivali otišli, pa hoće i mene da penzionišu. Ali, malo me interesuje šta drugi misle. Zaslužio sam pravo da odlučim o svojoj sudbini, kada i kako želim. Stvarno možda jeste ovo moj posljednji Rolan Garos, 12 mjeseci je jako dug period za mene u ovom trenutku. Razmišljam samo sada kako da se odmorim, bio je dosta intenzivan period u posljednjih mjesec i po dana. Pa dolazi Vimbldon. Ako budem igrao tamo dobro, imam bolje šanse na travi da dobijem najbolje igrače nego na nekom bržem betonu. Idemo, Vimbldon, US open, pa ćemo da vidimo."

23 : 18 Slijedi Vimbldon "Imam optimizam, trava mi je podloga koja mi dosta odgovara i na kojoj sam imao puno uspjeha, posebno na Vimbldonu. Između ostalog, ne samo zato što mi stil igre odgovara travi, nego mi je Vimbldon uvijek bio san. Kada zakoračim na tu travu, osjetim draž, privilegiju, da mogu da učestvujem opet. Posljednjih nekoliko godina nisam uzeo titulu, igrao sam u finalima. Imam odličan odnos pobjeda i poraza tamo i to mi uliva samopouzdanje. Tako da... Prelaz sa šljake na travu je nezgodan. Imaću vremena da se spremim, pa šta Bog da."

23 : 17 Poeni na 30:30... Statistika kaže da je statistika na 30:30 na 12:1 za Sinera. "Nalazio je rješenja u ključnim situacijama, ja nisam donosio rezonske odluke, to je zbog toga što je vršio pritisak na mene, igrao je brzo i tjerao me je da iz neke nekomforne zone donosim odluke u momentu, nešto što je po mene ispalo nerezonski. Imao sam forhend koji sam promašio po širini na set lopti na trećem. To je tako kada igraš protiv Sinera, imaš manje vremena i moraš da napadneš, nekad se isplati, nekad ne. U nekim trenucima sam bio možda previše konzervativan i odigravao previše kratke loptice i on to koristi da napadne i preuzme inicijativu. Čestitke boljem igraču. Zaslužena pobjeda. Ostaje žal što nisam iskoristio prilike u drugom i trećem setu. To je to, realnost je takva. Bolji je. Trudio sam se do kraja, igrali smo preko tri sata, mislim na visokom nivou. I sa moje i sa njegove strane je bio jako visok nivo tenisa, publika je u tome uživala, uživali smo i mi igrači. Gorak ukus poslije poraza, ali sa druge strane mislim da nisam bio toliko loš na terenu."

23 : 16 Siner i Alkaraz da se porede sa vama "U ovom momentu je teško to porediti. Moraju da igraju jedan protiv drugog najmanje 10 godina da bi bili dio iste diskusije. Obojica su sjajni za tenis. Njihovo rivalstvo je nešto što je našem sportu neophodno. Način na koji igraju i način na koji pristupaju teniskom životu. Imaće veoma uspješne karijere u narednim godinama, koliko god da je to godina. Siguran sam da će dizati dosta trofeja."

23 : 15 Šta je problem sa nogom? "Mučilo me na nekim mečevima, neki problem sa mišićem na kom se radilo. Što dalje doguraš na turniru, onda su mečevi više iscrpljujući i pogorša se problem. Nije me mučilo previše. Nije uticalo na moju igru. Mogao sam da se krećem skoro na 100 odsto, ne bih tome pridavao pažnju."

23 : 13 "Bio je na višem nivou" Da li Siner igra kao ti? "Možda. I ja sam igrao dosta brzo kada sam bio na vrhuncu. On je drugačiji igrač, ne želim da nas poredim. Pravimo svoju priču. Da li sam igrao bolje? Ne, izgubio sam. Protiv Zvereva sam osjetio da imam više vremena sa osnovne linije da igram, da se pripremim za udarac, sa Janikom nisam imao vremena, moraš da igraš bolje. Bio sam na visokom nivou, i on je isto."

23 : 12 "Nalazio je prava rješenja" Novače, pokazao si ratnički duh, da li si osjetio da ti možda meč "bježi" u trećem setu. "Spomenuo sam već, Janik je igrač koji voli da igra u brzom ritmu, fit je, udara lopticu veoma dobro, uvijek sa dobrim tajmingom, rijetko je van balansa, igra tenis života. Gdje god da igrate protiv njega, znate da će biti brz ritam. Meni to ne smeta previše, jer me tjera da budem oprezan od prvog poena. Slušajte, bio je bolji u prvom setu, ali je bilo blizu. U drugom sam imao neke brejk lopte, brejk, ribrejk, imao sam 40:15 za 6:5. U trećem sam igrao najbolji tenis na cijelom meču, bio sam bliži da ga osvojim. U važnim momentima je našao pravo rješenje, pravi mentalitet i moramo da mu čestitamo. Bio je bolji igrač. Jesam izgubio sa 3:0, ali mislim da sam ga namučio do posljednjeg poena. Uradio sam sve šta sam mogao, ovo je sport. Morate da pružite ruku boljem igraču i da idete dalje."

23 : 11 Plan? "Moj plan je da igram na grend slemovima. Ti turniri su mi prioriteti. Vimbldon i US open. U planu su, to je sve što mogu da kažem u ovom momentu. Osjećam da želim da igram na ta dva turnira sigurno. Za ostale, nisam siguran."

23 : 10 "Možda je moj posljednji" "Rekao sam da bi mogao ovo da bude moj posljednji put na Rolan Garosu. Jednostavno, ne znam šta će biti sa mnom i mojim tijelom za 12 mjeseci."

23 : 07 "Dobro je da me nije dobio sa nulom" "Dobro je da me nije dobio sa nulom što je radio na turniru. Imao sam šanse, nekoliko loptica, mogao sam da osvojim drugi ili treći set. Ali, nisam. On je zasluženo pobijedio, zasluženo je u finalu. Karlos i Janik će igrati u finalu, dvojica najboljih."

23 : 04 "Da li ćeš igrati ovdje dogodine?" "Možda je ovo moj posljednji meč ovdje. Ne znam. Zato sam emotivan. Ako je ovo bio moj posljednji meč na Rolan Garosu bio je divan kada je u pitanju atmosfera. Ne osjećam dugo vremenski da bi ovo mogao da bude posljednji meč. Jednostavno, ne znam šta sutra donosi. Nastaviću da nastavljam, da se tako izrazim. Slijedi Vimbldon, moj omiljeni turnir od djetinjstva. Uradiću sve moguće da se spremim. Najbolje šanse za slem su mi na Vimbldonu ili Australiji, brže podloge. Ponosan sam na trud koji sam uložio na Rolan Garosu. Nisam bio u sjajnoj formi. Bio je predobar za mene. Imao sam šanse da osvojim treći set, promašio sam forhend na set loptu. To su momci, Siner i Alkaraz koji te stavljaju pod pritisak."

23 : 02 O pozdravu poslije meča sa publikom "Osjećaj zahvalnosti na podršci koju sam dobio večeras. Mislim da nikada nisam dobio ovoliko podrške na ovom stadionu u karijeri, u velikim mečevima, protiv onih najboljih. Počastvovan sam. Nisam najsrećniji zbog poraza, ali sam pokušao da pokažem zahvalnost publici. Bili su sjajni u momentima kada je djelovalo da ide u njegovom smjeru, podigli su me, dali mi snagu da nastavim da se borim do posljednje loptice. Čestitam Janiku na još jednoj dobroj i solidnoj partiji. Zaslužio je, izdržao je u teškim momentima kada je cijeli stadion bio protiv njega. Spasao je set lopte, našao dobre udarce i pokazao zašto je prvi na svijetu."

23 : 00 Đoković je stigao Novak je stigao na konferenciju za medije.

22 : 45 Novak uskoro na konferenciji Prve informacije su da Novak dolazi na konferenciju za medije u 22.45.

22 : 40 Previše propuštenih prilika Koliko šansi je Novak propustio najbolje govori jedan statistički podatak, Novak je na rezultatu 30:30 dobio samo jedan poen na cijelom meču, bilo na svom ili servisu rivala - 12:1...

22 : 40 Novak izgubio od Sinera Đoković je izgubio od Sinera poslije previše propuštenih šansi - 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).