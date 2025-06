"Cijeli život su protiv mene, nikad ovo nisam doživio": Novak progovorio o onome što ga je godinama tištilo

Novak Đoković pričao je o publici i o tome što su po prvi put bili na njegovoj strani tako otvoreno. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Novak Đoković završio je takmičenje na Rolan Garosu, ispao je u polufinalu od Janika Sinera. Po završetku tog meča imao je emotivno izlaganje na konferenciji za medije. Prvo na engleskom jeziku, pa onda i prilikom razgovora sa srpskim medijima. Pričao je o mogućnosti da mu je to bio posljednji put da igra na pariskoj šljaci, a medije je zanimalo i kako reaguje na to što je publika konačno bila na njegovoj strani.

"Imam utisak da dobijam više podrške, ako pričamo o Parizu, ovakav doživljaj nisam imao na važnom meču protiv broja jedan, protiv jednog od najvećih mojih rivala u ovom momentu. Izuzetno sam zahvalan i zato sam napravio taj potez, ostavio sam torbe i malo duže sam se zahvalio svima na stadionu što su mi dali takvu vrstu podrške i energije i ohrabrenja u trenucima kada mi je trebalo", počeo je Đoković.

Uživao je u tom odnosu i na samom terenu, bio je nasmijan i na terenu zbog toga.

"Par puta sam se nasmijao, imao sam i nadahnuće neko, radost, kao dijete sam se osjećao. Što sanjaš cijeli život i eto kao, lijepo je doživjeti. Francuska publika nije laka da stane na tvoju stranu ako nisi Francuz. Jako sam zahvalan što sam to dobio."

"Uglavnom su bili protiv mene"

Svjestan je i Đoković da je promjenu načina na koji se publika ophodi prema njemu imalo i to što nema Rodžera Federera i Rafaela Nadala na terenu.

"Generalno sam rekao da osjećam veću podršku, Federer i Nadal su se povukli. I ta činjenica doprinosi tome, ne znaju koliko još će me gledati kao aktivnog igrača, uživo. Ne znam ni ja to. Osjeća se taj momenat posebnosti, tog trenutka... Ljepše je kada doguram do završnih faza, stvori se drugačija i bolja energija nego u prvim kolima. Lijepo je, jer su u većem dijelu moje karijere bili protiv mene", zaključio je Đoković.