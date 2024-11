Nikola Jokić otkrio tajnu kako je nastao "Sombor šafl"

Nikola Jokić je objasnio kako se izvodi Sombor šalf.

Nikola Jokić u novoj sezoni bilježi nevjerovatne poene, u prosjeku provodi nešto manje od 38 minuta na terenu i postiže 29,7 poena, 13,4 skokova i 10,9 asistencija. Bile su potrebne godine i godine rada kako bi se stiglo do nevjerovatnih brojki.

Veliki boj pogodaka Jokić bilježi zahvaljujući karakterističnom šutu, poznatom "Sombor šalfu", pa je jednom prilikom bio upitan da objasni kako je došlo do te tehnike. Reprezentativac Srbije je rekao: "Iskrenuo sam lijevi zglob i samo sam šutirao uvis na treninzima i pošto je bilo bolno da skačem s obje noge, počeo sam samo sa desne i lopta je ulazila. Tad sam pomislio da bih to mogao da koristim", objasnio je on.

Denver nije najsjajnije započeo sezonu, ali se u jednom periodu 'probudio' i počeo da pruža svoju karakterističnu igru. Međutim, hladan tuš za izabranike Majkla Melouna je uslijedio u susretu sa Njujorkom u kojem je tim iz Kolorada poražen 145:118. Nikola Jokić nije zaigrao u posljednjoj četvrtini, pošto je protivnik već imao lagodnih 28 poena prednosti. Tako je reprezentativac Srbije meč završio sa 22 poena, sedam skokova i isto toliko asistencija.

Denver trenutno zauzima osmu poziciju u Zapadnoj konferenciji i ima skor od devet pobjeda i sedam poraza.

