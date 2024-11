Nikolu Jokića snimali kad ne gleda, čitali mu sa usana: Ostali u šoku kada su shvatili koju pjesmu pjeva!

Nikola Jokić zna da se provede i uz rep!

Izvor: instagram/balkanbeat_band/hoopshall

Nikola Jokić uživa u muzici, kakva god bila! Iako smo navikli da ga gledamo kako se veseli uz muziku iz njegovog kraja - tamburaše, Zvonka Bogdana ili "narodnjake", sada smo vidjeli da mu dobro leži i američki hip hop! Snimljen je pred prethodni meč Denvera kako uživa uz jedan poznati hit.

Pred utakmicu Denvera sa Njujork Niksima na domaćem terenu dok su se ekipe zagrijavale u hali je pušten jedan od najpoznatijih hitova Kendrika Lamara "They Not Like Us”. Mogle su mu se sa usana pročitati riječi ove pjesme, a vidjeli smo da je dok je šutirao nešto dobacio i Deandreu Džordanu koji je bio pored njega.

Najviše je od svih uživao Rasel Vestbruk koji je igrao na klupi dok je slušao pjesmu. Ipak, ovo dobro raspoloženje pred meč nije se prenelo na parket, pa su Nagetsi primili 145 poena i ubjedljivo izgubili ovaj meč. Pogledajte kako se provodio uz Kendrika Lamara Nikola Jokić:

Ova pjesma je zapravo jako popularna u Americi jer je dio dugogodišnje svađe izmeđ dvojice najpopularnijih repera u SAD Kendrika Lamara i Drejka. Lamar je prozivao Drejka u ovoj pesmi pa je cijela stvar završila na sudu gdje je kanadski reper pokušao da tuži kako svog rivala tako i izdavačke kuće, Spotifaj, Dizer i ostale striming platforme.

