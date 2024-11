"Zašto si mi to rekao? Slušaj me, brate...": Marej se brecnuo jer zna da je kriv, pa spomenuo i Jokića

Pogledajte reakciju Džamala Mareja koji se brecnuo na novinarsko pitanje u kome se insinuira da igra loše ove sezone za Denver. Zato je spomenuo i Jokića.

Izvor: YouTube/DNVR Sports/Screenshot

Džamal Marej igra "vrlo tanku" sezonu i jedan je od glavnih razloga zašto Denver trenutno ne izgleda kao šampionski tim. Mediji spekulišu da njega više i ne zanima toliko košarka, samo da uzme novac od Nagetsa, pošto trenutno ne igra ni blizu u skladu s ugovorom od 208 miliona dolara za naredne četiri godine.

U prosjeku, Džamal Marej postiže svega 17,8 poena, dok bilježi i šest asistencija i 4,4 skoka po meču. Daleko od najboljih dana... Iako je prethodne noći u katastrofi Denvera (145 primljenih poena od Njujorka) odigrao jedan od boljih mečeva sezone, ubacivši 20 poena, malo je reći da mu se nije dopalo pitanje novinara u kome je samo insinuirano da je igrao lošije do sada. Preciznije, novinar je istakao da je igrao nešto bolje protiv Niksa.

"Zašto to kažeš?", brecnuo se odmah Džamal Marej zauzevši defanzivni stav: "Rekao si u odnosu na ranije utakmice?", upitao je dodatno novinara koji mu je objasnio da misli da je igrao bolje nego u ostalim mečevima sezone, zatraživši komentar šta je to kod njega "kliknulo" od tada.

"To je to. Ništa se nije promijenilo... Izgubili smo 35 razlike, možeš misliti što smo Jokić ili ja dali neke poene. Izgubili smo 35 razlike, brate, nije bitno kako sam ja izgledao, niti bilo ko drugi. Ovo je do tima!", rekao je Marej prije nego što je odjurio.

Prema njegovim riječima, svi individualno moraju da odigraju bolje, da podignu nivo energije, a da će se "dići" već u narednom meču protiv Jute - samo ako budu imali isti pristup kao Niksi jer su i oni došli nakon poraza. Očekuje da cijeli tim reaguje na "udarac u lice" koji boli, ali istovremeno kaže da ne treba previše da razbijaju glavu i traže problem gdje ga nema.

Džamal Marej Izvor: YouTube/DNVR Sports

"To je samo energija, disciplina, koliko želiš... To nismo imali večeras. Da li je to problem? Mislim da je samo večeras, duga je sezona, imamo živote i van košarke. Bili smo u Los Anđelesu, odsjeli smo tamo, bio je fokus, a sada ga nije bilo. Nije ovo do trenera, nije do akcija, nije do nas. Pogledaćemo i analiziraćemo, ali moramo da imamo energiju. To se dešava. Bili smo s druge strane i vidjeli smo i tu stranu, sada smo izgubili", rekao je Džamal Marej.

Podsjetimo, naredni meč Denver igra protiv Jute u gostima u noći srijeda na četvrtak (3.00), a ima skor 9-7 u NBA ligi.

Nikola Jokić protiv Niksa Izvor: YouTube/Denver Nuggets