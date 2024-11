Pešić nabrajao najbolje ikada, pa stigao do Jokića: Vi ovo ne znate, ali kad se pojavi u reprezentaciji...

Svetislav Pešić je trenirao brojne igrače, ali Nikola Jokić je poseban po nekim stvarima.

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić govorio je u emisiji "Neuspjeh prvaka" koju vodi proslavljeni hrvatski rukometaš Mirza Džomba, a jedno od pitanja koje je dobio je i to ko mu je najbolji košarkaš koga je ikada trenirao. Kada se uzme u obzir da je košarkom profesionalno krenuo da se bavi još šezdesetih a da je od 1982. godine košarkaški trener, vrlo je to teško pitanje. Vodio je velikane poput Albe, Barselone, Lotomatike, Crvene zvezde, Valensije, selekcije Jugoslavije, Njemačke i Srbije, bio trener Bosne, Kelna, Dinama iz Moskve, Đirone, Bajerna...

Ipak u nabrajanju je istakao prvo jednog od svojih saigrača iz dana kada je sa Bosnom osvojio Evroligu. Te 1979. godine Žarko Varajić je u finalu Evrolige sa Varezeom sa 45 poena potpuno izdominirao, ali ipak iz igračkih dana je kao najboljeg sa kojim je dijelio parket Svetislav Pešić izdvojio Mirzu Delibašića.

"Teško je. Ja to ne volim previše da pričam, ali ne zato što ću nekoga da zaboravim, nego zato što je to komplikovano. Ja sam uvijek nekako te višedimenzionalne igrače volio i cijenio. Takav je kao saigrač bio Mirza Delibašić koji je mogao puno stvari da mijenja. Da mijenja igrače, da mijenja igru", počeo je svoje izlaganje Svetislav Pešić.

Kao trener radio je sa svim najboljim što je Evropa dala tokom prethodnih decenija. Zaista je teško sjetiti se vrhunskog košarkaša sa kojim nije sarađivao što kao trener što kao selektor, a u nabrajanju je prošlo mnogo imena dok je došao do Nikole Jokića. Na kraju u svom posljednjem periodu karijere jasno je da je trostruki MVP Evrolige najbolji.

"Kao trener, mislio sam da je to Detlef Šrempf ili Toni Kukoč. To sam mislio. To su polivalentni igrači koji mogu puno toga da urade i za ekipu i za sebe. Poslije je došao Bodiroga zato što je on igrač koji se transformisao od nekog plejmejkera kod Boše u Trstu, a na kraju je postao najbolji poenter Evrope. Jedna fantastična transformacija i njegov individualni napredak. A i pomoć timovima gdje je on igrao. Poslije sam pomislio da je to Bodiroga, a sada mislim da je Jokić sada najbolji", istakao je iskusni srpski stručnjak, a onda je naglasio da postoji jasan razlog zbog čega je centar iz Sombora toliko dominantan.

"Mislim da je Jokić sada najbolji iz razloga što je isto polivalentan, razumije košarku i iz razloga koji vi ne vidite. On je posvećen. Ako riješi da igra za reprezentaciju on dolazi najbolje pripremljen, najbolji na testovima. Svaki trening, ne postoji nijedan trening koji neće da uradi", završio je Pešić.

