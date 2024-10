Kad patriota progovori iz Nikole Jokića: Prvi put o bronzi iz Pariza, ostanku Pešića i "onoj" proslavi

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić govorio o medalji sa Olimpijskih igara u Parizu.

Izvor: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Nikola Jokić nije govorio za srpske medije tokom Olimpijskih igara u Parizu i ostali smo uskraćeni za komentar njegovog sjajnog turnira sa "orlovima", ali se sada oglasio pred prijateljsku utakmicu Bostona i Denvera u Abu Dabiju. Kako prenosi "Mozzart Sport", Jokić je izuzetno ponosan na bronzu sa Srbijom (ima i srebro iz Rija) uz ocjenu da mu je jako teško pao poraz protiv SAD u polufinalu Igara.

"Bila je dobra utakmica. Sigurno najveći poraz u mojoj karijeri. Velika šansa. Na kraju su nas pobijedili. I ljudi sa strane će vjerovatno gledati kao normalan poraz, a nama koji smo igrali sigurno jedan od najtežih poraza u karijeri", kazao je Jokić koji se osvrnuo i na "burnu" proslavu poslije Njemačke: "Da, bilo je čudna. Proslavili smo kako treba i dolikuje".

Pogledajte 01:30 Nikola Jokić Izvor: X/архиватор Izvor: X/архиватор

U međuvremenu, selektor Svetislav Pešić je napustio reprezentaciju i novo rukovodstvo KSS pregovara sa njim oko produžetka saradnje, a Jokić nema dilemu - bilo bi sjajno da ostane:

"Ja sam sa trenerom uvijek u dobrim odnosima. Normalno, želim da ostane, ali to je na njemu, a ne na nama. Mi ćemo sigurno, ako je on selektor, da damo sve od sebe na terenu. Ako odluči da ne nastavi svakako ćemo da ga podržimo. Za ovih par godina je uradio veliku stvar za našu košarku", dodao je Jokić iz Abu Dabija o selektorovom ugovoru.

Na konstataciju da je kao Novak Đoković, odmah Jokić prekida i govori "nismo ni blizu", a potom nastavlja da sipa pohvale na račun najvećeg tenisera svih vremena:

"To što on radi u ovim godinama? Morate da budete u zaista sjajnoj formi, da budete fokusirani na svoje tijelo. Naravno motivacija je nešto što uvijek moraš da imaš. A Novak više ne juri samo zaostavštinu, on želi da potvrdi da je zaista najveći. On je poseban, posebna ličnost, poseban sportista, toliko dugo predstavlja našu zemlju na zaista visokom nivou. U jednom trenutku svi se mi osjetimo kao Novak Đoković. Toliko nas dobro predstavlja... Pomislimo da smo najbolji, da smo Novak Đoković", naglasio je Jokić.

A, koliko se titula u Denveru razlikuje od medalje sa Srbijom? I tu se osjeća njegov patriotizam: "Imam i srebro iz Rija, osvojio sam dakle neku veću stepenicu medalje od te... Svakako da kad igraš za državni tim, drugačiji je osjećaj. Igreaš za svoj grad, porodicu, drugaricu, ljudi te pozdravljaju na ulici kad dođeš. NBA je drugačija vrsta takmičenja, igramo više od 100 utakmica, a Olimpijske igre osvojiš sa sedam. Totalno je drugačija vrsta turnira, osjećaja, svega".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!