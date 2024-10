Šampion Evrope hoće Nikolu Jokića: "Znam koliko zarađuje u Americi, veoma bih volio da dođe"

Najbolji igrač svijeta je san gazde Panatainaikosa Dimitrisa Janakopulosa.

Izvor: MN PRESS

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos rekao je da bi rado doveo Nikolu Jokića, da postoji bilo kakva mogućnost da najbolji košarkaš svijeta opet zaigra u Evropi.

I ne samo to, kontroverzni grčki bogataš rekao je da je zbog srpskog asa ponovo počeo da gleda NBA ligu poslije 20 godina, jer je posljednji put to radio dok je igrao Majkl Džordan.

"Prestao sam da gledam NBA poslije Majkla Džordana i on (Nikola Jokić) je razlog zbog kojeg gledam ponovo. Da mogu, doveo bih ga u svoj tim, ali Jokićev posljednji ugovor je mislim bio na 120 miliona dolara, pa mislim da to nije moguće. Ipak, veoma bih volio da se to desi", rekao je gazda prvaka Evrope.

Nikola Jokić ima pred sobom još četiri godine ugovora sa Denverom, prema kojem će zaraditi 51 milion dolara za sezonu pred nama, a potom po 55, 59 i 62 miliona dolara. Naravno da je to naučna fantastika za evropska ulaganja u košarku, ali gazda Panatinaikosa svakako ne krije da je zaljubljen u to kako Somborac igra košarku.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Zanimljiva je priča o tome da je Jokić svojevremeno kao mladi igrač Mege bio pred okom skauta Barselone, koji su došli u Beograd zbog njega, ali je tog dana zbog odlaska tadašnje djevojke Natalije u Sjedinjene Države bio loše raspoložen i nije odigrao u skladu sa svojim talentom. Ipak, sve je ispalo dobro i za njegov odnos sa Natalijom, koja mu je sada supruga i majka njihove ćerke, dok čekaju još jedno dijete, a djeluje da je sve ispalo savršeno i za karijeru trostrukog MVP-a NBA lige i šampiona za pretprošlu sezonu.