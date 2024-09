Nikolu Jokića snimili u pekari pred put u Denver: Pretpostavljate šta je kupio...

Nikola Jokić snimljen je u pekari u Somboru pred put u Ameriku, a većina navijača mogla bi da pogodi sadržaj kese sa kojom je izašao napolje.

Srpski košarkaš Nikola Jokić se vratio ove nedjelje u Sjedinjene Američke Države i počeo pripreme sa Denverom za novu NBA sezonu, a uoči puta posjetio je jedno "kultno mjesto" u Somboru. Dvije učenice Srednje medicinske škola ”Dr Ružica Rip" primijetile su Nikolu Jokića u jednoj somborskoj pekari, i to kada su i same došle da se okrijepe za vreme velikog odmora, ali su se ipak previše stidjele da ga zamole za fotografiju.

"Bile smo oduševljene kad smo ga vidjele. Naravno da smo ga poznale, njega svako poznaje, a i ne možeš da ga ne zapaziš, jer niko u Somboru nije tako visok kao on. Kupio je burek, đevrek i jogurt", ispričala je jedna od učenica za "Večernje novosti" koja je ostala zabezeknuta kada je ikonu srpske košarke vidjela u pekari.

Interesantno je da je ovo bilo uoči puta u Denver, gdje ipak Jokić ne može da uživa u čarima bureka, pa nije iznenađenje što je svratio u srpsku pekaru kako bi uživao u hrani koju najviše voli još od djetinjstva. Upravo zbog bureka ga je nekada prekoravao i bivši trener Dejan Milojević koji mu je i zabranio jedno vrijeme da jede tako "tešku hranu", poslije čega je počeo da pruža mnogo više na parketu.

"Angažovali smo nutricionistu i naš kondicioni trener Marko Ćosić, koji je zaista vrhunski trener, napravio je fantastičan program rada. Drugo, odredio je režim ishrane, mi smo se ubili radeći na tome, ali vidjeli smo da to ne ide u očekivanom smjeru. I onda shvatimo da on doručkuje pola kile bureka i popije flašu gaziranog soka za cijeli dan", pričao je Dejan Milojević.

Nikola Jokić je inače jedan od najtežih igrača u NBA ligi, ali je istovremeno postao i jedan od najspremnijih na svijetu jer posebnu pažnju obraća na svoje tijelo: "Bio sam debeljuca do prije koju godinu. Volio sam svašta da jedem i nisam ništa odbijao. Jeo sam sve, kolače, paprikaš, žuta supa sa malo više masti. Pred svaku utakmicu pojedem nešto što ne bih trebao. Da li komadić pice, kokice... Nešto samo da je nezdravo. Protiv uroka!", pričao je Nikola Jokić.

Podsjetimo, u prvom razgovoru sa medijima pred početak nove NBA sezone Nikola Jokić je pokazao novi imidž, a rekao je da mu je prethodno leto bilo najbolje u životu pošto je posebno ponosan na bronzanu medalju koju je osvojio sa reprezentacijom Srbije u Parizu.

"Nije mi igranje na Olimpijskim igrama ama baš ništa oduzelo, uživao sam da igram za Srbiju, da predstavljam Srbiju, rodni grad, familiju, da igram sa prijateljima. Svako ko ima priliku da to radi, treba to da uradi, drugačije je takmičenje, kako god želite to da zovete. Svaka utakmica je važna, svaki poraz može da vas pošalje kući. Interesantno je za igrače i savjetujem im da to urade", bila je njegova poruka Amerikancima.

