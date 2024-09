Svi u čudu šta Jokić ne može da uradi s loptom: Mogu i oni koji ne igraju košarku, pogledajte

Nikola Jokić može sve sa loptom... Ili ne može? Na predstavljanju pred početak nove sezone Jokić nije mogao da drži loptu u šaci ili ga je samo mrzilo? Pogledajte sami.

Izvor: Instagram/houseofhighlights/printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić vratio se u Sjedinjene Američke Države i počeo pripreme za novu NBA sezonu nakon uzbudljivog ljeta koje je proveo sa reprezentacijom Srbije. Novim imidžom privukao je veliku pažnju medija, ali kao po običaju nije bio uopšte oduševljen medijskim aktivnostima i nisu mu nedostajale obaveze pred kamerama...

Tako je u sklopu obaveznog fotografisanja pred početak nove sezone, od Jokića traženo da "izvodi nešto" sa loptom, za šta nije bio raspoložen. Da li zbog toga što je samo bio mrzovoljan ili zato što mu je lopta zaista prevelika, ali Jokić je kazao da ne može da uhvati loptu jednom rukom. "Ne mogu, ne mogu...", objašnjavao je Jokić od koga su željeli očigledno fotografiju poput one koje svake godine viđamo recimo od Kavaja Lenarda.

I sam fotograf bio je u čudu kako Jokić, koji može sve sa loptom, ne može da je uhvati samo jednom šakom, što vjerovatno može veliki broj ljudi koji se i ne bavi košarkom. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:28 Nikola Jokić pred početak nove NBA sezone Izvor: Instagram/HouseOfHighlights Izvor: Instagram/HouseOfHighlights

"Ništa se nije promijenilo, nemam pojma zašto ovo radimo svake godine, sve je isto. Naravno, bio sam mlađi kada je bio prvi, sve mi je bilo novo, sada sam tu, nemam toliko stresa ni nervoze", rekao je Jokić odgovarajući na pitanja medija.

"Nije mi ništa oduzelo igranje na Olimpijskim igrama, uživao sam da igram za Srbiju, da predstavljam Srbiju, rodni grad, familiju, da igram sa prijateljima. Svako ko ima priliku da to radi, treba to da uradi, drugačije je takmičenje, kako god želite to da zovete. Svaka utakmica je važna, svaki poraz može da vas pošalje kući. Interesantno je za igrače i savjetujem im da to urade", dodao je najbolji srpski košarkaš.

Podsjetimo, prvi meč nove NBA sezone Nikola Jokić sa Nagetsima igra 25. oktobra protiv Oklahome.