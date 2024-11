Nikola Jokić sa svojom porodicom - suprugom Natalijom, kćerkom Ognjenom i sinom Ignjatom - živi u luksuznoj vili nadomak Denvera. Vrijedi oko pet miliona dolara, a posjeduje 29 soba. Ipak, više voli kada je u svom rodnom Somboru gdje je odrastao u stančiću.

Izvor: MN Press/TikTok/athletehomes

Srpski košarkaš Nikola Jokić dobio je najljepše moguće vijesti prošle nedjelje jer se porodila njegova supruga Natalija. Tako su poslije kćerke Ognjene dobili i sina Ignjata, a Denver je napravio lijep potez jer je Somborcu dao gotovo deset dana slobodno kako bi bio sa svojom porodicom.

Vjerovatno već cijela porodica jedva čeka ljeto i povratak u Sombor, gdje je Jokić ipak "svoj na svome" i tamo najviše voli da provodi godišnji odmor, a do tada će uživati u svojoj vili kraj Denvera, dovoljno velikoj za čitavu familiju.

Tek nedavno je otkriveno gdje živi Nikola Jokić i da je iskoristio bogati ugovor u NBA ligi da se "počasti", tako da je u pitanju vila u selu Čeri Hils Vilidž u Koloradu koje prema popisu iz 2020. godine ima samo 6.442 stanovnika, što će reći da je u pitanju mjesto koje je osam puta manje od Sombora. Ipak, Jokić ga je izabrao jer je u pitanju mirno mjesto u kome ima veliko imanje, a opet je veoma blizu Denvera - na samo 16 kilometara.

Jokićeva vila ima 29 soba, bazen...

Vidi opis Pogledajte luksuznu vilu Nikole Jokića od 5 miliona dolara: Nekad njih šestoro živjelo u stančiću, danas ima 29 soba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tiktok/printscreen/athletehomes Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Tiktok/printscreen/athletehomes Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Tiktok/printscreen/athletehomes Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Tiktok/printscreen/athletehomes Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Tiktok/printscreen/athletehomes Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Tiktok/printscreen/athletehomes Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Tiktok/printscreen/athletehomes Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Tiktok/printscreen/athletehomes Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Tiktok/printscreen/athletehomes Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Tiktok/printscreen/athletehomes Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Tiktok/printscreen/athletehomes Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Tiktok/printscreen/athletehomes Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Tiktok/printscreen/athletehomes Br. slika: 13 13 / 13

Vila je vrijedna 4,5 miliona dolara i kupio ju je 2021. godine, nakon osvajanja druge MVP nagrade. Prema informacijama koje su objavljene na TikToku, vila ima čak 1.112 kvadrata i dobro je zaštićena od svih "pogleda". Ušuškana između šuma, posjeduje čak 29 soba, od čega nekoliko spavaćih.

Uz sve to, Jokić ima i kućni bioskop sa udobnim sjedištima gdje vjerovatno često gleda i svoju omiljenu seriju "Državni posao", a kuća posjeduje i bazen, veliku teretanu, kao i dvorište u kome ima kuhinju.

Pogledajte i kako izgleda Jokićeva vila na snimku koji se nedavno pojavio na društvenim mrežama:

Pogledajte 01:02 Vila Nikole Jokića Izvor: Tiktok/athletehomes Izvor: Tiktok/athletehomes

Impresivno, zar ne?

Koliko zarađuje Nikola Jokić?

Vidi opis Pogledajte luksuznu vilu Nikole Jokića od 5 miliona dolara: Nekad njih šestoro živjelo u stančiću, danas ima 29 soba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Nedavno je trener Majkl Meloun "pecnuo" Nikolu Jokića za platu, a vrijedi istaći da je Jokić na diobi drugog mjesta u NBA. Jokić će ove godine zaraditi 51.415.938 dolara, koliko će dobiti i Džoel Embid, dok je naplaćeniji Stef Kari sa skoro 56 miliona dolara. U najboljih deset su još Durent, Bil, Lenard, Buker, Džord, Tauns i Džejlin Braun.

Podsjetimo, Jokić je 2022. potpisao petogodišnji ugovor sa Denverom vrijedan 276 miliona dolara i 2027. će imati opciju da "izađe" iz njega i dobije još više novca.

Sombor je ipak Sombor za Jokića

Vidi opis Pogledajte luksuznu vilu Nikole Jokića od 5 miliona dolara: Nekad njih šestoro živjelo u stančiću, danas ima 29 soba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 17 / 17

Koliko god da Jokić bio obožavan u Americi, i koliko god prostrana bila vila u kojoj živi, ipak ništa nije kao porodična kuća u njegovom Somboru. Zato svako ljeto provede u svom rodnom gradu u kome i sam gradi veći objekat, a dobro zna kako je kada se živi u manjem stanu.

"Naš stan je bio vrlo mali. Imali smo dvije sobe, kuhinju i kupatilo. Tu su živjeli moja mama, tata, ja, dva brata i baka. Bila je puna kuća", ispričao je sjajni košarkaš jednom prilikom, a njegov otac Branislav objasnio je zašto Sombor, a ne Beograd.

"Ono što Nikola voli to su obične stvari. Napravićemo porodične kuće za trojicu sinova, svako ima po auto, uredićemo hipodrom za konje da može tu svoju ljubav da zadovolji. Šta ćeš više? Nije da prije nismo imali i vikendicu i konje i slične stvari, šta sad treba više od ovoga? Treba možda da ode u Beograd na splavove i šta će on tako, da bude neka faca?", kazao je Jokićev otac u ranijem intervjuu za "Sportal".

"Njega to ne interesuje, ima i ovdje muziku i omiljenu kafanu gdje odlazi petkom i subotom sa svojim prijateljima iz djetinjstva. Ne sjedi on sa novopečenim prijateljima, teško on prima nove ljude oko sebe, moraju biti iz svijeta košarke ili konja, treće nešto baš jako teško".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:36 Nikola Jokić viče na saigrače na tajm-autu Denvera Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO, Milutin Vujičić)