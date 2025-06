"Zaslužio sam pravo da sam o tome odlučim": Đoković više neće da ćuti, neka se dobro zapitaju

Novak Đoković stavio je svima do znanja da će samo on da odluči kada će u penziju i da nema poente da ga tjeraju. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Novak Đoković će da ode u penziju kada sam o tome odluči. Ne želi da ga mediji tjeraju da "okači reket o klin", da konstantnim pisanjem i nametanjem toga ubrzavaju proces. Stavio je to svima do znanja najbolji teniser svih vremena na konferenciji za medije na Rolan Garosu. Zna da se taj momenat bliži, ali kada će da bude, to ne zna niko. Da li i on osjeća da ga tjeraju u penziju?

"Zadatak medija je da postavljaju pitanja i više pitanja nego što je možda i potrebno, da tebe stavljaju u situaciju da pričao o različitim scenarijima. Ništa neuobičajeno niti nešto na šta nisam navikao. Svakako za mene je i dalje čast da mogu da se takmičim na ovom visokom nivou", počeo je Novak.

Primjećuje i on da postoje oni koji bi željeli da čuju da je kraj i da je došao kraj karijere...

"Ima različitih razloga, možda zato što su moji najveći rivali otišli, pa hoće i mene da penzionišu. Ali, malo me interesuje šta drugi misle. Zaslužio sam pravo da odlučim o svojoj sudbini, kada i kako želim. Stvarno možda jeste ovo moj posljednji Rolan Garos, 12 mjeseci je jako dug period za mene u ovom trenutku. Razmišljam samo sada kako da se odmorim, bio je dosta intenzivan period u posljednjih mjesec i po dana. Pa dolazi Vimbldon."

Neka se dobro zapitaju svi oni koji ga šalju u penziju...

"Zahvalan sam svom tijelu"

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Dok je pričao o odlasku u penziju i svemu onome što ga čeka u budućnosti, Đoković je pričao i o stanju svog tjela.

"Zahvalan sam tijelu koje me služi, igram preko tri sata sa momcima koji su 15 godina mlađi od mene. Zahvalan sam i srećan što imam tu mogućnost. Normalno je da kada ne osvojim grend slem toliko dugo, da postoje pitanja o tome da li vrijedi da se takmičim i to. Dolazi Vimbldon, ako budem tamo igrao ovako dobro, imam bolje šanse da na travi dobijem najbolje igrače nego na nekom bržem betonu. Plan mi je Vimbldon, US open, pa ćemo da vidimo", zaključio je Đoković.