Borac protiv LASK-a za novu stranicu istorije: "Ukazala nam se prilika o kojoj su sanjale mnoge generacije!"

Pred crveno-plavima je možda i najbitniji meč u Konferencijskoj ligi.

Izvor: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Pred fudbalerima Borca je četvrta utakmica u Konferencijskoj ligi.

Iz prve tri, crveno-plavi su skupili četiri boda te imaju realne šanse da kroz preostale tri runde izbore novi istorijski rezultat, odnosno plasman u nokaut fazu. A prva prepreka na tom putu im je austrijski LASK, sa kojim će snage odmjeriti sutra uveče na Gradskom stadionu, sa početkom u 18.45 časova.

"Sutra nas očekuje utakmica koja nas može dovesti na poziciju koju smo svi sanjali i priželjkivali. Generalno, LASK je skup vrlo kvalitetnih pojedinaca i sigurno dolaze ovdje u jednom dobrom raspoloženju, s obzirom na to da su ostvarili dvije pobjede u prvenstvu i naravno sa puno samopouzdanja dolaze na ovu utakmicu. Međutim, mi imamo svoju računicu, pokušaćemo da se predstavimo u najboljem mogućem svjetlu i da obradujemo naše navjernije navijače. Što se tiče igračkog kadra, nemamo Kulašina zbog žutih kartona. Ostali igrači su svi spremni i nadam se da će svi biti raspoloženi za sutrašnju utakmicu", rekao je trener Borca Mladen Žižović na početku konferencije za novinare.

Podvlači strateg Banjalučana da pred meč sa Austrijancima nema pritiska da se nešto mora.

"Kao i do sad u takmičenju, želimo da uživamo u utakmici. Pokušaćemo još jednom da ispišemo stranice istorije. Ja sam zaista ponosan i privilegovan što vodim ovu grupu igrača, što sam u ovom momentu trener Borca. Momci pokazuju fantastično znanje i zalaganje u skoro svim utakmicama. Skoro pet-šest mjeseci smo u ritmu srijeda – subota, prvi put smo imali sedam dana treninga i tehničko-taktičke pripreme za ovu utakmicu. Neće nas zavarati neke ranije informacije što se tiče LASK-a, da su prosječna ekipa, s obzirom na to da su projektovani za mnogo više. Vidimo i ove dvije pobjede, pogotovo pobjeda protiv Salcburga koji je učesnik Lige šampiona, daju nam jasne informacije o onome o čemu smo i mislili da se radi – o jednom vrlo kvalitetnom timu, sa mnogo internacionalaca koji imaju puno iskustva. Oni sui projektovani da se bore za titulu prvaka u Austriji, nisu dobro startovali, ali hvataju ritam, što je nas u ovom momentu upozoravajuće. Međutim, ukazala nam se prilika o kojoj su sanjale mnoge generacije u klubu. Pokušaćemo sutra da je iskoristimo i napravimo još jedan iskorak u evropskom takmičenju."

Jedini pritsak, dodaje Žižović u tom kontekstu, Borac ima od sebe samog.

"Imamo taj sportski pritisak, da damo maksimum kao i u svakoj utakmici. Vidjećemo sutra u kakvom smo stanju mi, a u kakvom oni. Sigurno da i oni žele da prođu grupu, što im je bio prioritetni cilj. Sve su to prekaljeni internacionalci koji imaju pritisak u svakoj utakmici u prvenstvu, tako je i sada. Tu je to negdje."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

U Banjaluci, među navijačima crveno-plavih, euforija je na vrhuncu. Borac, međutim, mora da ostane na nogama i psihološki dosljedan sebi, kakav je i bio od starta evropske avanture.

"Zato su navijači tu da sanjaju mnogo više, da pokušaju da daju impuls ekipi kako bi prošla dalje. Naravno da to i mi želimo, ali ponavljam, ne osjećamo pritisak da nešto moramo. Želimo da uživamo u utakmici, tako ćemo se ponašati i sutra jer smo iz takvog ambijenta i načina razmišljanja koji smo imali i ranije došli do ove situacije. Naravno da mi unutar svlačionice najviše želimo, bez obzira na ambijent oko kluba i navijače. Mislim da želja koju imaju igrači i stručni štab je deset puta veći nego kod ostalih."

Žižović naglašava da LASK ima poseban stil igre koji Borac mora da prepozna na terenu.

"U otvaranju napada malo su drugačiji nego ostale ekipe sa kojima smo igrali. Ne smijemo da uđemo u individualne greške, koje smo pravili protiv Vikingura. Ako budu bolji tehnički i taktički u svim elementima fudbalske igre, mi ćemo im čestitati, ali ne smijemo ništa da poklanjamo. Treba da budemo na našem maksimumu. Sigurno da su i kvalitetnije ekipe od LASK-a dolazile, to su PAOK, Panatinaikos i Ferencvaroš, ili su tu u rangu sa njima. Tu nismo pravili prevelike greške i ako ispoštujemo taj princip, da ne poklanjamo ništa i da im ne dozvolimo da nas iz laganih napada ugroze, mislim da ćemo imati periode igre u kojima ćemo dominirati. Ako budemo imali dovoljno znanja, kvaliteta i sportsk sreće, mislim da možemo doći do pobjede."

Borac nije igrao ligaški meč prošlog vikenda u Tuzli, pa je sebi "kupio" malo vremena za osvježenje.

"Nismo imali slobodan dan, iako smo razmišljali oko toga. S obzirom na to da su bili loši vremenski uslovi, jedan trening smo faktički preskočili. Mislim da su igrači svježi, spremni, nemamo povrijeđenih igrača osim odranije momaka koji su osjećali određene probleme. Mislim da u dobrom ritmu i raspoloženju dočekujemo utakmicu", ističe Žižović, dodavši da u Borcu vlada nikad bolja atmosfera u i oko kluba.

"Bio sam tu kao igrač i vrlo dobro poznajem ambijent koji je bio i ranije. Možemo i treba da iskoristimo momentum u kojem se klub sada nalazi i da zajedno sa navijačima sutra dođemo do još jednog podviga, a to je eventualni prolazak s obzirom da je, prema nekim računicama, sedam bodova dovoljno za plasman u narednu fazu. To bi bio domaći zadatak za sve buduće generacije Borca, da nas prestignu ili naprave još veći iskorak. Međutim, nemamo pravo daleko da razmišljamo, s obzirom na to da utakmica još nije ni počela."

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Kapiten Srđan Grahovac dobro je upoznat sa kvalitetima LASK-a s obzirom na to da je dobar dio karijere proveo u dresu bečkog Rapida.

"Mogu da kažem, ispred igrača i svlačionice, da svi jedva čekamo utakmicu. Dolazi nam ekipa LASK-a koju ja u svlačionici možda najbolje poznajem jer sam dugo igrao u Austriji. Iskreno, drago mi je da poslije toliko godina provedenih tamo imam priliku da ovdje ugostim, zajedno sa saigračima, jednu ekipu u Austrije. Očekujem, lično, tešku utakmicu jer znam u kakvom tempu i intenzitetu igraju, možda će utakmica biti i teža od onih protiv na papiru kvalitetnijih protivnika", rekao je Grahovac, dodavši:

"Naši rezultati ove godine su malo digli letvicu, međutim čvrsto smo na nogama. Vidjeli smo da ni u prvenstvu ni u Evropi nema lagane utakmice. Mi jednostavno nemamo prostora jednog dana za neko opuštanje. Idemo da damo maksimum, da damo sve od sebe pa ćemo vidjeti za šta je to dovoljno tako da još ne razmišljamo o eventualnom prolasku ligaške faze takmičenja."

Vjeruje predvodnik ove generacija igrača u crveno-plavim dresovima da će Borac naći način i znati da parira trkački orijentisanim Austrijancima.

"Mi smo pokazali, kroz sve ove evropske utakmice, da možemo da odgovorimo zadacima. Mislim da ekipe poput PAOK-a, Panatinaikosa, Ferencvaroša imaju individualno kvalitetnije igrače, ali mislim da će sutrašnja utakmica biti intenzivnija i fizički napornija. Mi smo pokazali stvarno i u ovim produžecima koje smo igrali u kvalifikacijama da je fizička sprema na zavidnom nivou tako da vjerujem da ćemo odgovoriti na adekvatan način."

U LASK-u igra veliki broj igrača sa balkanskih prostora. Jedan od njih je Filip Stojković, koji je zajedno sa Grahovcem igrao u zelenom dresu Bečlija.

"Pročitao sam tu njegovu izjavu da je veći pritisak na nama, pa smo se malo zezali. Ne znam kakav je pritisak na nama, kad pogledamo njihove realne mogućnosti, budžet, sve uslove koje imaju... Ovo što mi radimo ove godine je vanserijski, iznad svih očekivanja, tako da kod nema mjesta pritisku. Sa druge strane, igrali smo zajedno u Austriji, on je dugo tamo. Mislim da naši ljudi generalno i van fudbala dobro funkcionišu u tim krajevima. Mislim da je dobra kombinacija ta germanska disciplina i naša kreativnost i borbenost. Naši igrači su dosta cijenjeni u Austriji i na tom cijelom germanskom području", zaključio je Grahovac.

