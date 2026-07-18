Francuzi objavili pakleni spisak za Srbiju: Vembanjama i Furnije dolaze u Arenu, godinama se čekalo

Viktor Vembanjama i Evan Furnije vratili se u reprezentaciju Francuske poslije dvije godine i dolaze u Beogradsku arenu na utakmicu protiv Srbije

Izvor: EPA/YOAN VALAT

Zvanično je: NBA superstar Viktor Vembanjama (22) i MVP Fajnal-fora Evrolige 2026 Evan Furnije (33) vraćaju se u reprezentaciju Francuske i igraće u prijateljskoj utakmici protiv Srbije 20. avgusta u Beogradskoj areni, dok će tri dana kasnije biti odigran "revanš" u Orleanu, u Francuskoj.

Vembanjama i Furnije prvi put će igrati za nacionalni tim još od Olimpijskih igara 2024. godine. Centar San Antonija i bek Olimpijakosa nalaze se na spisku od 15 igrača koji je u subotu objavio Košarkaški savez Francuske za prijateljske utakmice protiv Srbije i nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. u Kataru.

Tačno dvije godine i šest dana nakon poraza u finalu Olimpijskih igara protiv reprezentacije SAD u Parizu (87:98), dvojica povratnika ponovo će biti dio "trikolora" od 16. avgusta.

Poslije prijateljskog dvomeča protiv Srbije, Francuska će u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo dočekati Sloveniju 27. avgusta, bez Luke Dončića, koji je ranije otkazao nastup, a onda će gostovati Švedskoj 30. avgusta na početku druge faze.

Vembanjama propustio Eurobasket zbog tromba

Viktor Vembanjama (22 godine 224 centimetara) propustio je prethodni kvalifikacioni prozor početkom jula zbog učešća San Antonija u finalu NBA lige. Francuska je tada pobijedila Belgiju (80:72) i Finsku (98:69). Takođe, nije igrao na Evropskom prvenstvu 2025, da bi izbjegao preuranjeni povratak nakon tromboze ramena. Aktuelni najbolji defanzivac NBA lige sada bi trebalo da odigra svoju 16. utakmicu za reprezentaciju upravo protiv Srbije Nikole Jokića

"Izuzetno je važno za nastavak projekta koji gradimo. Viktor je neprikosnoveni lider ove generacije. Potrebno je da njegovo prisustvo postane konkretno kako bismo razvili automatizme sa ostalim igračima, kako na terenu, tako i van njega. To je suština", rekao je selektor Francuske Frederik Fotu.

Furnije i Gober najiskusniji, gomila evroligaških asova

Furnije (33), koji je propustio julske utakmice zbog naporne sezone i nije igrao na Evropskom prvenstvu 2025 zbog povrede skočnog zgloba, biće najiskusniji član ekipe zajedno sa Rudijem Goberom (34). U spoljnoj liniji ostaju evroligaški asovi Silvan Fransisko (ASVEL), Metju Strazel (Efes), Eli Okobo (Dubai) i Nadir Hifi (Pariz), koji su igrali protiv Belgije i Finske.

Poslije odličnih partija na debiju za reprezentaciju, Maksim Rejno ostaje u timu, kao i Timote Luvavu-Kabaro, Amin Noa, Žeral Ajaji i Džejlen Hord. Krilo Monaka i aktuelni šampion Francuske Teri Tarpej vraća se u reprezentaciju prvi put od Svjetskog prvenstva 2023.

Ko neće igrati?

Selektor Francuske je morao da se prilagodi brojnim izostancima.

Nekada visoki "pikovi" NBA drafta, bivši prvi pik Zakari Risaše (Atlanta) i sedmi pik Bilal Kulibali (Vašington) neće biti u timu, kao ni Geršon Jabusele (Panatinaikos), novi krilni centar Panatinaikosa i povratnik u Evroligu iz NBA.

"Nažalost, pojedini igrači imaju druge obaveze, što je razumljivo. Šteta je jer bismo mogli brže da složimo mozaik ekipe, ali nije problem - uradićemo to iz više koraka", rekao je Fotu.

Poslije odličnih partija na debiju za reprezentaciju, Maksim Rejno ostaje u timu, kao i Timote Luvavu-Kabaro, Amin Noa, Žeral Ajaji i Džejlen Hord. Krilo Monaka i aktuelni šampion Francuske Teri Tarpej vraća se u reprezentaciju prvi put od Svjetskog prvenstva 2023.

Spisak reprezentacije Francuske

Plejmejkeri i bekovi:

Žeral Ajaji (24 godine, Šole)

Silven Fransisko (28, ASVEL)

Nadir Hifi (24, Pariz)

Eli Okobo (28, Dubai)

Metju Strazel (23, Efes)

Bekovi i krila:

Aksel Butej (31, Budućnost)

Evan Furnije (33, Olimpijakos)

Timote Luvavu-Kabaro (31, Real Madrid)

Teri Tarpej (32, Monako)

Centri i krilni centri: