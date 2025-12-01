logo
UIO BiH objavio podatke: Prihodi od indirektnih poreza premašili 11,7 milijardi KM

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Prihodi od indirektnih poreza za 11 mjeseci ove godine iznosili su 11,71 milijardi KM i veći su za 574 miliona KM ili za 5,46 odsto nego u istom periodu lani, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

6.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ostvareni prihodi potvrđuju da je UIO, u prosjeku, svaki mjesec u ovoj godini prikupila više od milijardu KM, navodi se u saopštenju.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-novembar iznosili su 9,67 milijardi KM i veći su za 470 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu prošle godine.

Za finansiranje institucija na nivou BiH raspoređeno je 924 miliona KM, a višak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta.

Federacija BiH /FBiH/ je sa jedinstvenog računa dobila 5,2 milijarde KM, Republika Srpska 2,8 milijardi KM i Brčko distrikt 281 milion KM.

Osim raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne putarine za izgradnju auto-puteva, te izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva /0,25 KM/, FBiH je dobila dodatnih 230 miliona KM, Republika Srpska 152 miliona KM, a Brčko distrikt sedam miliona KM.

Tagovi

UIO BiH porez porezi prihodi

