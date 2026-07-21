Nevrijeme izazvalo probleme širom BiH: Grom pobio ovce na Kupresu, padala stabla... (Foto, video)

Snažno nevrijeme zahvatilo je brojne dijelove BiH. U Nevesinju je padao grad veličine do pet centimetara, na putevima su oborena stabla, a kod Kupresa je udar groma usmrtio stado ovaca.

Izvor: Facebook/BHMETEO

Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, gradom, olujnim vjetrom i grmljavinom zahvatilo je brojne dijelove Bosne i Hercegovine, izazvavši prekide u saobraćaju, materijalnu štetu i tragične posljedice.

Najteža situacija zabilježena je u Hercegovini i na području Kupresa, gdje je nevrijeme ostavilo ozbiljne posljedice.

Grad veličine pet centimetara pogodio Nevesinje

Prema fotografijama koje je objavio BH Meteo, u Nevesinju je padao grad čiji su komadi dostizali prečnik od oko pet centimetara.

Nevrijeme praćeno jakom kišom i snažnim vjetrom zahvatilo je i područje Stoca i Čapljine, gdje su oborena stabla i grane otežavali odvijanje saobraćaja.

Kod Ševaš Njiva saobraćaj je privremeno bio potpuno obustavljen nakon što je drvo palo preko kolovoza, a na više lokacija formirane su kolone vozila.

Nevrijeme izazvalo probleme u prometu kod Počiteljapic.twitter.com/USavx0db6q — hercegovina.info (@hercegovinainfo)July 21, 2026

Grom usmrtio stado ovaca kod Kupresa

Tragične posljedice zabilježene su na planini Hrbina kod Kupresa, gdje je, prema informacijama BH Metea, udar groma usmrtio cijelo stado ovaca.

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije koje prikazuju razmjere ove nesreće, a iz BH Metea navode da je riječ o jednoj od najtežih posljedica današnjeg nevremena.

Osim toga, u više krajeva BiH zabilježeni su odroni, oborena stabla i otežano odvijanje saobraćaja, dok je na pojedinim područjima pričinjena značajna materijalna šteta.

Meteorolozi su i prije dolaska nevremena upozoravali da bi 21. juli mogao biti jedan od najkritičnijih dana ove godine kada je riječ o vremenskim neprilikama, uz mogućnost jakih pljuskova, olujnog vjetra i čestih udara groma.